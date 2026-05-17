Αξέχαστες θα είναι οι διακοπές στην Κρήτη για δύο τουρίστες από την Αυστραλία. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, βίωσαν ένα σοκαριστικό περιστατικό στον ΒΟΑΚ και προχώρησαν σε επώνυμη καταγγελία.

Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο του patris.gr, ενώ κινούνταν με ενοικιαζόμενο όχημα στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Πετρέ με κατεύθυνση προς τα Χανιά, οι τουρίστες βρέθηκαν πίσω από αγροτικό αυτοκίνητο με μερικώς καλυμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Στην καρότσα του αγροτικού επέβαιναν δύο άνδρες με στολές στρατιωτικής παραλλαγής που τους σημάδευαν με όπλα.

Ο ένας στεκόταν όρθιος κρατώντας εμφανώς οπλοπολυβόλο (!), ενώ ο δεύτερος, σε θέση πρηνηδόν, κρατούσε στρατιωτικό τουφέκι, σημαδεύοντας – σύμφωνα με την καταγγελία – διερχόμενα αυτοκίνητα…

Μία τέτοια εικόνα προκαλεί εύλογη ανησυχία, ιδιαίτερα σε επισκέπτες του νησιού, ενώ δημιουργεί και αρνητικές εντυπώσεις για την ασφάλεια και την εικόνα της Κρήτης στο εξωτερικό.

Το περιστατικό πλέον χρήζει πλήρους διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και κανόνες ασφαλείας.

Τι συνέβη το πρωινό της Κυριακής στον ΒΟΑΚ

Σύμφωνα με πληροφορίες γίνεται λόγος για άσκηση της Εθνοφυλακής, αντίστοιχη με εκείνη που είχε πραγματοποιηθεί και την προηγούμενη Κυριακή, στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ωστόσο, ακόμη κι αν πρόκειται πράγματι για οργανωμένη άσκηση, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Στην Κρήτη, η Εθνοφυλακή διατηρεί διαχρονικά ισχυρή παρουσία, περισσότερο ίσως από πολλές άλλες περιοχές της χώρας, λόγω της στρατηγικής σημασίας του νησιού αλλά και της έντονης παράδοσης που υπάρχει σε εφέδρους και εθελοντές.

Σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο δραστηριοποιούνται αρκετοί ενεργοί εθνοφύλακες και έφεδροι, οι οποίοι συμμετέχουν συστηματικά σε εκπαιδευτικές δράσεις και συνεργάζονται με μονάδες του Στρατού, διατηρώντας υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας.