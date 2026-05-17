Ο Παναθηναϊκός έχανε με 0-2 αλλά έκανε το 2-2 κόντρα στον ΠΑΟΚ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δηλώνει ικανοποιημένος από την αντίδραση της ομάδας του και αισιόδοξος για την επόμενη σεζόν.

Στην άδεια λόγω τιμωρίας Λεωφόρο οι «πράσινοι» κατάφεραν να αντιδράσουν στο δεύτερο ημίχρονο και να πάρουν έστω την ισοπαλία, με τον Ισπανό τεχνικό να λέει τα εξής στις δηλώσεις του…

«Είχαμε ευκαιρίες και ελέγχαμε το παιχνίδι στα πρώτα 30′ του παιχνιδιού. Κάναμε δύο λάθη που μας κόστισαν. Μετέπειτα τα πράγματα ήταν σχεδόν αδύνατα για να αλλάξουμε το παιχνίδι. Μου άρεσε η αντίδραση στο β’ ημίχρονο.

Θέλαμε να νικήσουμε. Μετά το πρώτο γκολ υπήρχε περισσότερη πίστη. Πετύχαμε και το δεύτερο γκολ. Στο τέλος της ημέρας κρατάω την αντίδραση των ποδοσφαιριστών. Είμαι ευχαριστημένος που φτάσαμε από το 0-2 στο 2-2.

Έχω να υπενθυμίσω, πως ήρθα τον Οκτώβριο με στόχο να τερματίσουμε στην τετράδα. Δεν είναι ιδεατό αυτό που κάναμε. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί τρόπαια.

Φτάσαμε στους «16» του Europa League και στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Γνωρίζουμε καλύτερα το ρόστερ που έχουμε. Είμαι πεπεισμένος ότι του χρόνου θα πάμε πολύ καλύτερα».