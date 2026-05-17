Με τον επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, τα έβαλε για ακόμη μία φορά ο Αχιλλέας Μπέος, κάνοντας ανάρτηση στα social media στο ημίχρονο του αγώνα του Βόλου με τον ΟΦΗ.

Το παιχνίδι δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, έχει όμως φάσεις που προκάλεσαν εκνευρισμό στους γηπεδούχους, με τον διοικητικό ηγέτη τους να επιτίθεται μέσω των social media στον αρχιδιαιτητή.

Συγκεκριμένα, ο Μπέος είχε παράπονα για το γκολ της ομάδας του που ακυρώθηκε και για το πέναλτι που κέρδισαν οι Κρητικοί, οπότε απευθύνθηκε στον Λανουά μέσω του Facebook, όπου έγραψε τα εξής…

«Λανουά για μια ακόμη φορά δείχνεις την ανεπάρκεια σου αφού κρατάς τέτοιους διαιτητές στον πίνακα. Δεν υπάρχει βαθμολογική σκοπιμότητα και αντί να αφήσουν να παίξουν οι ομάδες ελεύθερα κάνουν τέτοιες…ομορφιές!

Λυπάμαι. Αν έχεις φιλότιμο παραιτήσου και πάρε μαζί σου τους Τζήλους, τους Πολυχρόνηδες και τους Κόκκινους».