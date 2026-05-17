Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 81 εμπορικά πλοία και έχουν θέσει τέσσερα εκτός λειτουργίας από την έναρξη του ναυρικού αποκλεισμού κατά του Ιράν στις 13 Απριλίου.

Το CENTCOM ανέφερε ότι η Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας USS Tripoli επιβάλλει τον αποκλεισμό στην Αραβική Θάλασσα, πιέζοντας το Ιράν να υπογράψει συμφωνία ειρήνης ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η Κεντρική Διοίκηση τονίζει ότι όλα αυτά τα μέτρα λαμβάνονται αποκλειστικά για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις διεθνείς κυρώσεις και τους κανόνες του αποκλεισμού που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ.

A U.S. Sailor stands watch on the bridge of USS Tripoli (LHA 7) while transiting the Arabian Sea. The Tripoli Amphibious Ready Group is enforcing the U.S. blockade against Iran. As of May 17, U.S. forces have redirected 81 commercial vessels and disabled 4 to ensure compliance. pic.twitter.com/X2jDS0QFTA — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 17, 2026

Οι νέες διαδικασίες του Ιράν για διέλευση των Στενών του Ορμούζ

Στην αντίπερα όχθη, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την εφαρμογή νέων διαδικασιών για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τις οποίες οι πλοιοκτήτες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για άδεια μέσω των υπουργείων Εξωτερικών των χωρών τους, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν IRIB.

Μετά τη λήψη της αίτησης άδειας, το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών διαβιβάζει τα έγγραφα στο ναυτικό της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς.

Στη συνέχεια, το ναυτικό της Φρουράς αξιολογεί τα έγγραφα του πλοιοκτήτη, τη διαδρομή, τον προορισμό του πλοίου και το είδος του φορτίου.

Θα εκδοθεί άδεια διέλευσης εφόσον το πλοίο δεν ανήκει σε «εχθρικό κράτος».