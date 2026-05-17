Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Αφάντου στην Ρόδο, με δύο γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά σε σούπερ μάρκετ», σε ένα πολυσύχναστο τμήμα του οδικού δικτύου. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, ενώ το ένα από αυτά, που κινούνταν στο ρεύμα από Ρόδο προς Λίνδο, ανετράπη μετά την πρόσκρουση.

Στο αναποδογυρισμένο όχημα εγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν άμεσα για τον απεγκλωβισμό τους χρησιμοποιώντας τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι δύο επιβάτιδες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Συνολικά τρία άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ ο οδηγός του δεύτερου οχήματος φέρει ελαφρά τραύματα.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.

