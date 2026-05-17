Πολύ σύντομη αποδείχθηκε η παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά του Στρασβούργου καθώς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο μετά την ήττα της με 2-0 σετ από την Πέιτον Στερνς.

Μία εβδομάδα πριν την έναρξη του Roland Garros, τα πράγματα δεν είναι καλά για την Ελληνίδα τενίστρια, καθώς δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στο Στρασβούργο. Βασικά, όχι μόνο δεν ξεχώρισε, αλλά αποκλείστηκε από το πρώτο της παιχνίδι.

Αντιμετωπίζοντας την 24χρονη Στερνς, η Σάκκαρη δεν ήταν καθόλου καλή και έχασε με 6-3 το πρώτο σετ, για να γίνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα στο δεύτερο, το οποίο έχασε με 6-1.

Έτσι, η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο και περιμένει πλέον την έναρξη του Roland Garros, όπου θα πρέπει να εμφανιστεί πολύ βελτιωμένη αν θέλει να περάσει κάποιον γύρο.

Τα σετ: 6-3, 6-1