Με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς ήδη εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αρκετές εβδομάδες πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, η οποία άνοιξε πριν από περίπου δύο μήνες, θα παραμείνει διαθέσιμη έως και τις 15 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώνεται η φετινή περίοδος υποβολής.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν πως έχουν ήδη κατατεθεί περίπου 3,66 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 55% του συνόλου των δηλώσεων που αναμένονται.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ από αυτές, περίπου 1,32 εκατομμύρια είναι μηδενικές, χωρίς δηλαδή να προκύπτει επιπλέον φόρος για τους φορολογούμενους. Παράλληλα, περίπου 1,13 εκατομμύρια δηλώσεις είναι χρεωστικές, με τον μέσο πρόσθετο φόρο που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι να ανέρχεται στα 1.770 ευρώ, ποσό αισθητά αυξημένο.

Την ίδια στιγμή, περίπου 1,21 εκατομμύρια δηλώσεις είναι πιστωτικές, με τους δικαιούχους να λαμβάνουν επιστροφή φόρου που κατά μέσο όρο διαμορφώνεται κοντά στα 270 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις εκπτώσεις φόρου για την εφάπαξ εξόφληση, το ποσοστό του 4% κατοχύρωσαν όσοι υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση έως και την περασμένη Παρασκευή, 15 Μαΐου. Από εδώ και στο εξής, όσοι καταθέσουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 15 Ιουνίου δικαιούνται έκπτωση 3%, ενώ για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται στο 2%.

Οι συγκεκριμένες εκπτώσεις εφαρμόζονται αποκλειστικά στις περιπτώσεις όπου ο φόρος εξοφλείται εφάπαξ.