«Εδώ στον Έβρο, υπάρχει ένας αέρας ο οποίος σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και, τολμώ να πω, εθνική υπερηφάνεια», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, από το Επιτηρητικό Φυλάκιο «5», στην περιοχή της Νέας Βύσσας του Έβρου, στο οποίο διανυκτέρευσε χθες το βράδυ.

«Βρισκόμαστε στο Επιτηρητικό Φυλάκιο “5” της ελληνοτουρκικής μεθορίου στο νομό Έβρου. Το Επιτηρητικό Φυλάκιο αυτό βρίσκεται σε ένα από τα πιο προωθημένα σημεία των συνόρων μας και αποστολή του Φυλακίου είναι να προφυλάσσει και να επιτηρεί τα σύνορα”», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρόσθεσε:

«Είχα την ευκαιρία να περάσω 12 ώρες εδώ, μαζί με τους στρατεύσιμους και τους αξιωματικούς, να διανυκτερεύσω, να συνομιλήσω μαζί τους, να ζήσω λίγο τον τρόπο με τον οποίο περνάνε την ώρα τους και ασκούν τα υψηλά τους καθήκοντα. Οι απαιτήσεις σε αυτό το φυλάκιο είναι πολύ υψηλές. Συνεπώς, και το αίσθημα ευθύνης το οποίο επικρατεί και είναι διάχυτο είναι και αυτό εξίσου υψηλό.

Σήμερα το πρωί, Κυριακή, παρακολουθήσαμε νωρίς την έπαρση της ελληνικής σημαίας. Νιώσαμε κι εμείς, όπως και οι στρατεύσιμοί μας και οι αξιωματικοί μας, αυτή την υπερηφάνεια, αυτή την ψυχική έξαρση που νιώθουν εδώ οι ακρίτες μας.

Δεν είναι όλα τα σημεία της Ελλάδας τα ίδια. Εδώ στον Έβρο, υπάρχει ένας αέρας ο οποίος σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και, τολμώ να πω, εθνική υπερηφάνεια. Τα παιδιά τα οποία υπηρετούν με τους αξιωματικούς τους αντιλαμβάνονται ποια είναι η αποστολή τους με το βλέμμα τους. Βλέπουν τα σύνορα, βλέπουν την Τουρκία σε πολύ κοντινή απόσταση και βλέπουν τον χώρο τον οποίο πρέπει να φυλάξουν. Και σας διαβεβαιώ, τον φυλάττουν με ακεραιότητα, με υπευθυνότητα, με πείσμα, με αρετή και με αίσθηση της ιστορικής τους αποστολής.

Εδώ στον Έβρο, η ελληνική σημαία κυματίζει διαφορετικά. Η ελληνική σημαία συναντά τον άνεμο της Ελλάδας και υπερήφανα δείχνει προς όλους πως οποιαδήποτε πρόκληση και οποιαδήποτε απειλή δεν πρόκειται να περάσει.

Όπως έχω ξαναπεί, τα σύνορά μας, ευτυχώς, είναι σε πολύ καλά χέρια».

Ο κ. Τασούλας έφτασε αργά χθες το απόγευμα στο Επιτηρητικό Φυλάκιο “5”, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και τον Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο, και τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Διδυμοτείχου, υποστράτηγος Παντελεήμων Βασιλειάδης.

Στο Φυλάκιο ο κ. Τασούλας ξεναγήθηκε από τον Αρχιφύλακα, ο οποίος τον ενημέρωσε για τους χώρους και τη λειτουργία του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε με το προσωπικό και δείπνησε μαζί του.

Το πρωί ξύπνησε την ίδια ώρα με το προσωπικό και παρέστη στην τελετή έπαρσης της Σημαίας 96 τετραγωνικών μέτρων.

Απευθυνόμενος στους στρατεύσιμους που ύψωσαν τη σημαία τους, είπε πως η θητεία τους στο Φυλάκιο έχει και μια ξεχωριστή σημασία και τόνισε: «Θα θυμάστε αυτές τις μέρες και θα σας είναι αξέχαστες αργότερα».

Στη συνέχεια πήρε πρωινό μαζί με το προσωπικό και ευχήθηκε στους στρατεύσιμους «καλοί πολίτες» και να έχουν ένα λαμπρό μέλλον.

Χθες το πρωί ο κ. Τασούλας επισκέφθηκε και το Επιτηρητικό Φυλάκιο «126», στην περιοχή του Σουφλίου, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της XII Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΣ», υποστράτηγος Παύλος Ανδρικόπουλος, ενημερώθηκε για τη λειτουργία του και συνομίλησε με το προσωπικό.