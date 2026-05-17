Ο Μάικλ Κάρικ θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο.

Ο Σερ Τζιμ Ράντκλιφ έδωσε το πράσινο φως μετά από συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής, όπου ο διευθύνων σύμβουλος Ομάρ Μπεράντα και ο διευθυντής ποδοσφαίρου Τζέισον Γουίλκοξ έκαναν την πρόταση να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία ο Κάρικ.

Έτσι απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση η οποία δεν αποκλείεται να έρθει μετά την αναμέτρηση με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Με τον Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία η Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι βελτιωμένη και μετράει 10 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες, κερδίζοντας μια θέση στο επόμενο Champions League.