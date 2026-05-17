Με δύο αναμετρήσεις για την πρόκριση στα ημιτελικά συνεχίζονται σήμερα τα play off της Basket League.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Μύκονο προκειμένου να πάρει τη δεύτερη νίκη στη σειρά απέναντι στην τοπική ομάδα και να προκριθεί στα ημιτελικά (15:15, ΕΡΤ 2 Σπορ). Στην πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα με 99-75.

Η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο, στα ημιτελικά θα συναντηθεί με τον ΠΑΟΚ.

Στο άλλο ματς των ημιτελικών στην Θεσσαλονίκη θα κοντραριστούν ο Άρης με την ΑΕΚ (17:30 ΕΡΤ 2 Σπορτ). Η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα, καθώς επικράτησε στο πρώτο ματς με 87-81 και θέλει τη νίκη για να τελειώνει τη σειρά και να πάει στα ημιτελικά εκεί που περιμένει ο Ολυμπιακός. Από την άλλη ο Άρης θέλει να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1 και να πάει σε τρίτο παιχνίδι.