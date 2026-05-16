Με ανακοίνωσή της η ΑΕΚ τονίζει προς τους οπαδούς που θα βρεθούν στην Allwyn Arena για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ότι δεν θα πρέπει να μπουν στον αγωνιστικό χώρο πριν την απονομή.

Η Ένωση είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της και την Κυριακή (17/5) θα το γιορτάσει με τη φιέστα που θα γίνει μετά το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους». Οι άνθρωποι της ΠΑΕ έχουν οργανώσει τα πάντα και οι φίλαθλοι θα πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουν στις θέσεις τους πριν την απονομή, ώστε να γίνουν όλα όπως πρέπει.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει τα εξής…

«Φίλοι της ΑΕΚ

Το βράδυ της Κυριακής η ομάδα μας θα στεφτεί Πρωταθλήτρια Ελλάδας 2026. Η απονομή του τροπαίου θα είναι η κορύφωση μίας εντυπωσιακής πανηγυρικής τελετής που δεν θα έχει προηγούμενο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Για να ολοκληρωθεί όμως απρόσκοπτα αυτή η μεγάλη φιέστα και για να την απολαύσουμε όπως της αξίζει, θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι. Θα πρέπει να μείνουμε όλοι στις θέσεις μας και να αποθεώσουμε τους πρωταθλητές μας.

Κανένας μέσα στον αγωνιστικό χώρο! Μένουμε στην εξέδρα και συμμετέχουμε στη γιορτή με τη φωνή και το χειροκρότημά μας. Μόνο έτσι θα δείξουμε την αγάπη μας στην ομάδα που μας έκανε χαρούμενους και που θα ζει της μεγάλες της στιγμές. Και μόνο έτσι θα δείξουμε σεβασμό σε όλους όσοι θα παρακολουθούν αυτή τη μεγάλη γιορτή.

Όλοι μαζί φτάσαμε στην κορυφή. Όλοι μαζί θα απολαύσουμε τη στιγμή της στέψης μέσα στο Σπίτι μας. Χωρίς τίποτα να εμποδίζει τη διαδικασία της τελετής. Χωρίς τίποτα να χαλάει τη γιορτή μας.

Οι παίκτες και ο προπονητής μας γιορτάζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, οι οπαδοί μας γιορτάζουν και τους αποθεώνουν από την κερκίδα!».