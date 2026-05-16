Σε συναγερμό βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ευρώπη, μετά τον εντοπισμό Βρετανού τουρίστα σε μπαρ του Μιλάνου, παρά το γεγονός ότι τελούσε υπό αυστηρή καραντίνα για πιθανή έκθεση στον χανταϊό, ο οποίος συνδέεται με θανατηφόρο ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, εντοπίστηκε να διασκεδάζει σε μπαρ της ιταλικής πόλης, ενώ είχε λάβει σαφείς οδηγίες να παραμείνει σε απομόνωση έως τις αρχές Ιουνίου, στο πλαίσιο υποχρεωτικής καραντίνας διάρκειας 42 ημερών.

Οι ιταλικές αρχές, μόλις διαπίστωσαν την παραβίαση των περιορισμών, παρενέβησαν άμεσα, προχωρώντας στην προσαγωγή του ίδιου και του συνοδού του, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λοιμωδών νόσων Sacco στο Μιλάνο, όπου τέθηκαν ξανά σε απομόνωση για παρακολούθηση.

Είχε εκτεθεί σε θανατηφόρο κρούσμα

Ο Βρετανός τουρίστας θεωρείται πιθανό περιστατικό υψηλού κινδύνου, καθώς είχε ταξιδέψει με το ίδιο αεροσκάφος με γυναίκα που αργότερα κατέληξε από χανταϊό.

Παρότι, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν παρουσιάζει συμπτώματα και τα τεστ στα οποία υποβλήθηκε ήταν αρνητικά, οι υγειονομικές αρχές έκριναν αναγκαία την αυστηρή τήρηση της καραντίνας, λόγω της μεγάλης περιόδου επώασης του ιού.

Σύνδεση με ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο

Το περιστατικό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διεθνούς επιδημιολογικής επιτήρησης, καθώς συνδέεται με το ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, που πραγματοποίησε ταξίδι στον Νότιο Ατλαντικό.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 11 περιστατικά που σχετίζονται με το πλοίο, εκ των οποίων αρκετά είναι επιβεβαιωμένα εργαστηριακά, ενώ τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς μία Γαλλίδα ασθενής που επέβαινε στο πλοίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, υποστηριζόμενη από τεχνητό πνεύμονα, λόγω βαριάς προσβολής από τον ιό.

Αυστηρά μέτρα λόγω μεγάλου χρόνου επώασης

Οι υγειονομικές αρχές εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα απομόνωσης για όλους όσοι θεωρούνται στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, καθώς ο χανταϊός μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα ακόμη και μετά από αρκετές εβδομάδες. Η καραντίνα των 42 ημερών που επιβλήθηκε στον Βρετανό δεν είναι τυχαία, καθώς καλύπτει την ανώτατη περίοδο επώασης της νόσου, κατά τη διάρκεια της οποίας ενδέχεται να εκδηλωθούν συμπτώματα.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά, ωστόσο το συγκεκριμένο στέλεχος (Andes) που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο έχει τη σπάνια ιδιότητα να μεταδίδεται και μεταξύ ανθρώπων, υπό συνθήκες στενής επαφής.

Ανησυχία αλλά όχι πανικός

Παρά την ανησυχία που προκαλούν τα περιστατικά, οι διεθνείς οργανισμοί υγείας εμφανίζονται καθησυχαστικοί ως προς τον γενικό κίνδυνο για τον πληθυσμό. Ωστόσο, δεν αποκλείουν την εμφάνιση νέων κρουσμάτων, κυρίως λόγω της καθυστερημένης εκδήλωσης συμπτωμάτων.

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη ιχνηλάτηση επαφών σε πολλές χώρες, καθώς οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου έχουν ήδη επιστρέψει στις πατρίδες τους, αυξάνοντας την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για τον περιορισμό της διασποράς.