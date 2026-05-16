Ο Ολυμπιακός πήρε πανεύκολα την πρόκριση για τους ημιτελικούς της Stoiximan Basket League καθώς έκανε το 2-0 επί του Κολοσσού επικρατώντας με 97-58 στη Ρόδο και πλέον έχει μπροστά του το Final Four της Euroleague.

Όλοι ήξεραν ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα έπαιρναν τη νίκη και το θέμα ήταν αν θα έκαναν περίπατο ή αν θα συναντούσαν αντίσταση από τους γηπεδούχους. Και τελικά έγινε το πρώτο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν από την αρχή σοβαρή και με τους Γουόρντ, Χολ και Πίτερς να ξεχωρίζουν κατάφερε να πάρει από νωρίς καλή διαφορά, κλείνοντας στο +14 (14-28) το πρώτο δεκάλεπτο.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο και με απόλυτη σοβαρότητα στην άμυνα κατάφεραν να μεγαλώσουν κι άλλο το προβάδισμά τους, με το σκορ να είναι 27-55 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το μόνο που απασχολούσε τον Μπαρτζώκα, από εκεί και πέρα, ήταν το να μην προκύψει κάποιος τραυματισμός και όλα πήγαν καλά για την ομάδα του, η οποία μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο από το +38 (39-77).

Με πρώτο σκόρερ τον Χολ που είχε 21 πόντους (συν 13 ριμπάουντ) και τους Ντόρσεϊ (15), Νιλικίνα (11) και Γουόρντ (10) να ακολουθούν, ο Ολυμπιακός πήρε τελικά τη νίκη με 97-58, έκανε το 2-0 και στρέφει πλέον… κανονικά και με τον νόμο την προσοχή του στο Final Four της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 14-28, 27-55, 39-77, 58-97