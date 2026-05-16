Την ενεργοποίηση του κανονισμού 105/2008 της Ε.Ε για την επιβολή εμπάργκο από την Ε.Ε στα τουρκικά αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται παρανόμως στα ελληνικά χωρικά ύδατα από τουρκικά

αλιευτικά, προτείνει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ.Μάνος Κόνσολας , με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Ναυτιλίας καιΝησιωτικής Πολιτικής.

Αφορμή η ένταση των παραβιάσεων από τουρκικά αλιευτικά σκάφη που ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και απειλούν τα ελληνικά αλιευτικά σκάφη.

Μάλιστα πρόσφατα υπήρξαν και κινήσεις εκφοβισμού από σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής απέναντι σε έλληνες ψαράδες στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο Μάνος Κόνσολας τονίζει ότι οι προκλήσεις αυτές δεν συντελούνται απλά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων αλλά σε ευρωπαϊκό θαλάσσιο έδαφος, γεγονός που νομιμοποιεί ένα αίτημα ενεργοποίησης των προβλέψεων του συγκεκριμένου κανονισμού , που ισχύει εδώ και δύο δεκαετίες περίπου και προβλέπει ότι μόνο προϊόντα θαλάσσιας

αλιείας που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμης προέλευσης , μπορούν να εισάγονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αποκλειστική του δήλωση προς το NewsBeast ο κ.Κόνσολας αναφέρει :

‘’ Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι οι πολιτικές, οικονομικές ,εμπορικές αλλά και κάθε είδους σχέσεις της με την Ευρώπη προϋποθέτουν σεβασμό των κανόνων.

Αυτοί οι κανόνες παραβιάζονται στα Δωδεκάνησα αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο από τουρκικά αλιευτικά που ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα , με την κάλυψη τουρκικών ακταιωρών και προβαίνουν σε κινήσεις εκφοβισμού και απειλών απέναντι στους Έλληνες ψαράδες. Η Τουρκία θα πρέπει να μάθει ότι όλα αυτά έχουν συνέπειες που δεν αφορούν μόνο στις σχέσεις της με την Ελλάδα αλλά στις

σχέσεις της με την Ευρώπη. Το ζήτημα θα πρέπει να τεθεί στο Συμβούλιο των Υπουργών

Αλιείας της Ε.Ε και να παρθούν αποφάσεις.’’