Πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχοινιά.

Η εγκατάσταση, που δημιουργήθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, είναι πλέον εκσυγχρονισμένη, λειτουργική και έτοιμη να φιλοξενήσει την προετοιμασία των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών της κωπηλασίας και του κανόε καγιάκ.

Στην τελετή έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι της Πολιτείας, του Ολυμπιακού και αθλητικού κινήματος, Ολυμπιονίκες, ενεργοί αθλητές και παράγοντες διεθνών ομοσπονδιών.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η έπαρση της ελληνικής σημαίας από τον Ολυμπιονίκη Στέφανο Ντούσκο, συνοδευόμενη από την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, ενώ ακολούθησε ο Ολυμπιακός Ύμνος και η έπαρση της Ολυμπιακής σημαίας από τη Μιλένα Κοντού. Παρών ήταν και αντιπροσωπεία της Εθνικής ομάδας κωπηλασίας.