Ακόμη μία χρονιά ανόδου κατέγραψε η ελληνική αγορά ακινήτων, με τις τιμές πώλησης κατοικιών να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι το real estate παραμένει ένας από τους πιο «θερμούς» τομείς της οικονομίας.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις χιλιάδες συναλλαγές του δικτύου της REMAX Ελλάς δείχνουν ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους αγοραστές, παρά το αυξημένο κόστος δανεισμού, τις υψηλές τιμές και τη συνεχιζόμενη στεγαστική πίεση.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μέσες τιμές πώλησης ακινήτων αυξήθηκαν κατά 3,7% το 2025 σε σχέση με το 2024, ενώ σημαντική άνοδο εμφάνισε και ο αριθμός των συναλλαγών, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να διατηρεί έντονη κινητικότητα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα νεόδμητα ακίνητα, τα οποία συνεχίζουν να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη αξία. Οι κατοικίες ηλικίας έως πέντε ετών κατέγραψαν μέση αύξηση τιμών 4,1%, ενώ τα παλαιότερα ακίνητα κινήθηκαν επίσης ανοδικά, με μέση αύξηση 3,3%.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει δύο βασικές τάσεις που κυριαρχούν σήμερα στην αγορά: από τη μία τη μεγάλη ζήτηση για σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες και από την άλλη την περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων ακινήτων, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να μην καλύπτει τη ζήτηση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι τιμές στα «φιλέτα»

Στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών της χώρας για νεόδμητες κατοικίες βρέθηκε και πάλι η Μύκονος, όπου η μέση τιμή πώλησης άγγιξε τα 8.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ακολούθησαν η Γλυφάδα και το Παλαιό Ψυχικό με 7.000 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ πολύ υψηλές τιμές καταγράφηκαν επίσης στη Φιλοθέη, στην περιοχή του Χίλτον, στο Ελληνικό, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, στην Πειραϊκή και στη Βούλα.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι τα premium ακίνητα εξακολουθούν να προσελκύουν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, ειδικά σε περιοχές με τουριστική δυναμική, υψηλό επίπεδο υποδομών ή έντονη αναπτυξιακή προοπτική.

Ταυτόχρονα, όμως, η αγορά δείχνει να αλλάζει γεωγραφία. Πέρα από τις παραδοσιακά ακριβές περιοχές, σημαντικές αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν και σε γειτονιές που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν «δεύτερης γραμμής».

Οι νέοι πρωταγωνιστές της Αθήνας

Στο κέντρο της Αθήνας, η άνοδος συνεχίστηκε με πιο ήπιους ρυθμούς στα νεόδμητα, αλλά αρκετά ισχυρά στα παλαιότερα διαμερίσματα, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για ανακαινίσεις και επενδυτική αξιοποίηση.

Τα Εξάρχεια κατέγραψαν άνοδο 8,1% στα παλαιά ακίνητα, τα Πατήσια 7,4%, ενώ σημαντικές αυξήσεις εμφάνισε και ο Νέος Κόσμος.

Παράλληλα, περιοχές όπως ο Ζωγράφος, ο Βύρωνας και η Καισαριανή ενίσχυσαν σημαντικά τις τιμές των νεόδμητων κατοικιών, καθώς η ζήτηση μεταφέρεται σταδιακά σε γειτονιές με καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας ζωής.

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφηκε και στα νότια προάστια, όπου η ανάπλαση του Ελληνικού συνεχίζει να επηρεάζει ολόκληρη την αγορά.

Το Ελληνικό κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 21,2% στα νεόδμητα ακίνητα, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 6.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Άνοδο εμφάνισαν επίσης η Δάφνη, η Καλλιθέα, το Παλαιό Φάληρο και ο Άλιμος.

Αντίστοιχα, στον Πειραιά και τις γύρω περιοχές, η αγορά διατήρησε ανοδική πορεία, με τη Νίκαια και τον Κορυδαλλό να εμφανίζουν από τις υψηλότερες αυξήσεις τόσο σε νεόδμητα όσο και σε παλαιότερα ακίνητα.

Στα βόρεια προάστια η εικόνα ήταν πιο συγκρατημένη, αν και περιοχές όπως το Μαρούσι και το Γαλάτσι σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις στα νεόδμητα ακίνητα.

Θεσσαλονίκη: Άνοδος σε Άνω Πόλη και Τούμπα

Ανοδικά κινήθηκε και η αγορά ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, όπου η μέση αύξηση τιμών διαμορφώθηκε στο 3,7% τόσο για τα νεόδμητα όσο και για τα παλαιά διαμερίσματα.

Στον δήμο Θεσσαλονίκης, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα νεόδμητα καταγράφηκαν στην Άνω Πόλη, την Τούμπα και το Φάληρο, ενώ στα παλαιότερα ακίνητα ξεχώρισαν το Φάληρο, η Χαριλάου και επίσης η Άνω Πόλη.

Σημαντική κινητικότητα εμφάνισε και η ανατολική Θεσσαλονίκη, με την Πυλαία να καταγράφει έντονη άνοδο στις νέες κατοικίες και την Περαία να εμφανίζει εντυπωσιακές αυξήσεις τόσο στα παλιά όσο και στα νεόδμητα ακίνητα.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, πάντως, καταγράφηκαν ίσως οι πιο θεαματικές μεταβολές.

Ποιες περιοχές «έτρεξαν» περισσότερο

Το Ρέθυμνο σημείωσε άνοδο 23,1% στις τιμές νεόδμητων ακινήτων, ενώ διψήφια ποσοστά αύξησης εμφάνισαν επίσης η Θάσος, η Κασσάνδρα, η Ηγουμενίτσα, η Σιθωνία και η Καβάλα.

Στα παλαιά ακίνητα, τις υψηλότερες αυξήσεις κατέγραψαν τα Ιωάννινα, ο Βόλος, η Καλαμάτα και η Ηγουμενίτσα, γεγονός που αποτυπώνει τη μεταφορά ενδιαφέροντος και σε περιφερειακές πόλεις με έντονη φοιτητική, τουριστική ή επενδυτική δραστηριότητα.

Υπήρξαν πάντως και εξαιρέσεις. Σε ορισμένους νησιωτικούς προορισμούς, όπως η Σκιάθος, η Μύκονος και η Νάξος, οι τιμές στα παλαιότερα ακίνητα εμφάνισαν πτώση, στοιχείο που αποδίδεται εν μέρει στην ήδη υψηλή βάση τιμών των προηγούμενων ετών.

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει ξεκάθαρα ανοδική. Η ζήτηση συνεχίζει να υπερβαίνει την προσφορά σε πολλές περιοχές, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να προσελκύει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό.