Άσχημα είναι τα νέα για την εθνική Αργεντινής καθώς ο Λεονάρντο Μπαλέρντι τραυματίστηκε στην προπόνηση και δεν θα είναι, τελικά, διαθέσιμος για το Μουντιάλ 2026.

Η «αλμπισελέστε» είναι η κάτοχος του τίτλου και θα προσπαθήσει να στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια για τέταρτη φορά στην ιστορία της, τα προβλήματα όμως δεν λείπουν, καθώς χάνει τον Μπαλνέρντι λόγω μυικού τραυματισμού.

Ο 27χρονος υψηλόσωμος αμυντικός της Μαρσέιγ, με την οποία μέτρησε 36 συμμετοχές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας ένα γκολ και μία ασίστ, ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προπόνησης και τελικά το μυικό πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό που τον αφήνει εκτός Μουντιάλ.

Ο αντικαταστάτης του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, με την Αργεντινή να συνεχίζει την προετοιμασία της για το Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει αρχικά τις Αλγερία, Ιορδανία και Αυστρία στον 10ο όμιλο.