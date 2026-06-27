Η Ουρουγουάη αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 και το κλίμα είναι τόσο βαρύ ώστε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας να ακυρώσει την πτήση τσάρτερ, με τους παίκτες να επιστρέφουν μεμονωμένα.

Έχοντας κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με την Ισπανία, τη Σαουδική Αραβία και το Πράσινο Ακρωτήρι, όλοι περίμεναν ότι η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα θα έπαιρνε έστω τη 2η θέση και θα εξασφάλιζε την πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα πράγματα, όμως, δεν έγιναν ακριβώς έτσι…

Η Ουρουγουάη ήταν απογοητευτική και τελικά αποκλείστηκε καθώς πήρε μόλις δύο βαθμούς, με συνέπεια το κλίμα να είναι πιο βαρύ από ποτέ, καθώς οι παίκτες είναι έξαλλοι με τον Μπιέλσα και αυτός, με τη σειρά του, είναι έξαλλος με τους δημοσιογράφους.

Έξαλλοι όμως είναι και οι άνθρωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ουρουγουάης και αποφάσισαν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Μάρτιν Τσαρκέρο, να ακυρώσει την πτήση τσάρτερ, αναγκάζοντας έτσι παίκτες και προπονητή να ταξιδέψουν μεμονωμένα για να επιστρέψουν στο Μοντεβιδέο.