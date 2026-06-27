Έτοιμος να μετακομίσει στο Κατάρ για χάρη της Αλ Σαντ είναι ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τους Ρουμάνους να αποκαλύπτουν πως οι ετήσιες απολαβές του θα φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ.

Το καλοκαίρι του 2019 ο Ρουμάνος προπονητής είχε αποχωρήσει από τον «δικέφαλο του βορρά» και είχε υπογράψει στην Αλ Χιλάλ από τη Σαουδική Αραβία με ετήσιες απολαβές ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.

Τώρα, αποχωρώντας ξανά από τον ΠΑΟΚ, αν και επιθυμία του ήταν να παραμείνει, θα συνεχίσει την καριέρα του στο Κατάρ με την Αλ Σαντ, η οποία του προσφέρει 5 εκατ. ευρώ ετησίως!

Ο Λουτσέσκου θα αντικαταστήσει τον Ρομπέρτο Μαντσίνι που έπαιρνε 9 εκατ. ευρώ ετησίως και τα ρουμανικά ΜΜΕ αναφέρονται στο χρυσό deal του συμπατριώτη τους με τους Καταριανούς, οι οποίοι του προσφέρουν και μπόνους, πέρα από τις πάγιες απολαβές ύψους 5 εκατ. ευρώ, με την επίσημη ανακοίνωση να είναι θέμα ημερών.