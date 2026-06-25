Στα Καλύβια Θορικού, σε δύο παραγωγικές μονάδες συνολικής έκτασης άνω των 6.000 τ.μ., χτυπά σήμερα η καρδιά της LAMDA LEVENTIS. Από εκεί παράγονται συστήματα σκίασης, πέργκολες, βιοκλιματικά συστήματα, κασετίνες, κάθετα συστήματα και εξαρτήματα που ταξιδεύουν σε περισσότερες από 65 χώρες, ενώ στην Ελλάδα η εταιρεία διαθέτει δίκτυο άνω των 700 σημείων πώλησης, απασχολώντας 120 εργαζομένους.

Η σημερινή εικόνα μιας εξωστρεφούς ελληνικής βιομηχανίας είναι το αποτέλεσμα μιας πορείας που ξεκίνησε το 1967, όταν ο Βασίλης Λεβέντης, εκπρόσωπος της πρώτης γενιάς, ίδρυσε την εταιρεία στον Βοτανικό. Από εκείνη την αφετηρία, η LAMDA LEVENTIS εξελίχθηκε σε μια επιχείρηση που συνδέει την οικογενειακή συνέχεια με την παραγωγή, την τεχνογνωσία και την εξωστρέφεια.

Το βήμα που άλλαξε την κλίμακα

Κομβικό σημείο στην ανάπτυξη της LAMDA LEVENTIS αποτέλεσε η μετάβαση στα Καλύβια Θορικού. Την περίοδο 2000-2004, η αγορά οικοπέδου και η ανέγερση νέου εργοστασίου, έκτασης άνω των 4.000 τ.μ., έδωσαν στην εταιρεία τη δυνατότητα να περάσει σε μεγαλύτερη κλίμακα παραγωγής και να οργανώσει πιο ολοκληρωμένα τη βιομηχανική της λειτουργία.

Η επόμενη σημαντική επένδυση ήρθε το 2019, με την προσθήκη δεύτερης παραγωγικής μονάδας, άνω των 2.000 τ.μ., αφιερωμένης στην παραγωγή pergolas και βιοκλιματικών συστημάτων. Σήμερα, οι δύο μονάδες στα Καλύβια Θορικού αποτελούν τον βασικό πυρήνα της παραγωγικής ταυτότητας της εταιρείας.

Τρεις γενιές, κοινή κατεύθυνση

Η LAMDA LEVENTIS παραμένει μέχρι σήμερα μια οικογενειακή επιχείρηση, με τη διοίκηση να έχει περάσει από την πρώτη στην τρίτη γενιά. Ο ιδρυτής Βασίλης Λεβέντης έθεσε τις βάσεις. Η δεύτερη γενιά, με τον Μιχάλη Λεβέντη στη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέχισε την ανάπτυξη και την παραγωγική ενίσχυση. Σήμερα, η τρίτη γενιά, με τον Βασίλη Λεβέντη στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, οδηγεί την εταιρεία στη νέα της φάση με τη συμβολή του νεότερου μέλους του Δ.Σ., Πάρη Λεβέντη.

Αυτή η διαδοχή δεν αφορά μόνο τη συνέχεια μιας οικογένειας. Αποτυπώνει και τον τρόπο με τον οποίο μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να διατηρεί τον χαρακτήρα της, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσεται, επενδύει και προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες της αγοράς.

Παραγωγή με ελληνική τεχνογνωσία

Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει εξαρτήματα, κάθετα συστήματα, κασετίνες, πέργκολες και βιοκλιματικές πέργκολες. Οι εγκαταστάσεις της διαθέτουν χυτόπρεσες, μηχανήματα CNC για την ακριβή κατεργασία εξαρτημάτων, φούρνους βαφής και ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροστατικής βαφής.

Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα φτάνει περίπου τις 1.500 πέργκολες, τις 400 βιοκλιματικές πέργκολες και τα 1.500 κάθετα συστήματα και κασετίνες. Κάθε στάδιο της παραγωγής ελέγχεται με στόχο τη διατήρηση σταθερής ποιότητας, στοιχείο που έχει συνδεθεί με την ταυτότητα της εταιρείας μέσα στις δεκαετίες.

Η LAMDA LEVENTIS έχει επενδύσει και στην ανάπτυξη δικών της λύσεων και εξαρτημάτων, με τη φιλοσοφία της να συνοψίζεται στη φράση «engineered in Greece, trusted worldwide».

Εξαγωγές σε περισσότερες από 65 χώρες

Ένα από τα πιο δυναμικά στοιχεία της σημερινής LAMDA LEVENTIS είναι η εξαγωγική της παρουσία. Η εταιρεία εξάγει σε περισσότερες από 65 χώρες, με ιδιαίτερη παρουσία στα Βαλκάνια, την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή. Το 37% του κύκλου εργασιών της προέρχεται από τις εξαγωγές, δείχνοντας τον ρόλο που έχει αποκτήσει η διεθνής αγορά στην ανάπτυξή της.

Παράλληλα, η συμμετοχή της σε διεθνείς εκθέσεις, όπως η R+T Stuttgart, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στο εξωτερικό και συμβάλλει στην προβολή της ελληνικής τεχνογνωσίας στον κλάδο της σκίασης.

Καινοτομία και βιοκλιματικές λύσεις

Η καινοτομία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της LAMDA LEVENTIS καθώς υπήρξε η πρώτη ελληνική εταιρεία που εισήγαγε τη βιοκλιματική πέργκολα, ενώ συνεχίζει να εξελίσσει τα προϊόντα και τα εξαρτήματά της.

Οι βιοκλιματικές λύσεις έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια, καθώς οι εξωτερικοί χώροι αντιμετωπίζονται πλέον ως προέκταση της κατοικίας, της φιλοξενίας και της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η ανάγκη για σκίαση, προστασία, άνεση και καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά.

Βιωσιμότητα και επόμενη ημέρα

Η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης βιομηχανικής ταυτότητας. Για τη LAMDA LEVENTIS, η κατεύθυνση αυτή αποτυπώνεται στη χρήση 75% ανακυκλώσιμων πρώτων υλών στην παραγωγή, στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις εγκαταστάσεις της και στην ανάπτυξη πράσινων λύσεων, όπως συστήματα σκίασης με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά.

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει πιστοποιήσεις που συνδέονται με την ποιότητα, την ενεργειακή διαχείριση και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ενισχύοντας το πλαίσιο αξιοπιστίας της τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Φθάνοντας στην συμπλήρωση 60 χρόνων, η LAMDA LEVENTIS δεν στέκεται μόνο στην ιστορία της. Η διαδρομή από τον Βοτανικό έως τα Καλύβια Θορικού και από την ελληνική αγορά σε όλον τον κόσμο, δείχνει μια επιχείρηση που επένδυσε στη συνέχεια, στην παραγωγή και στην εξωστρέφεια.