Το αστρολογικό σκηνικό παίρνει φωτιά και οι ανατροπές αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητά μας. Αν αναρωτιέστε τι επιφυλάσσουν τα ζώδια σήμερα, η απάντηση κρύβεται στον ουρανό, καθώς η αποψινή Πανσέληνος στον άξονα του Αιγόκερω έρχεται να ταράξει τα νερά και να φέρει προ των ευθυνών τους όλα τα μέλη του ζωδιακού κύκλου.

Η έντονη πλανητική δραστηριότητα δεν σταματά εδώ, αφού η κορύφωση του φαινομένου συμπίπτει με μια σπουδαία μετακίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες για το επόμενο διάστημα. Η είσοδος του Δία στο ζώδιο του Λέοντα αργά το βράδυ ανοίγει μια νέα πόρτα, προσφέροντας σε συγκεκριμένους εκπροσώπους μια μοναδική ευκαιρία να δουν τη ζωή τους να αλλάζει προς το καλύτερο.

Κριός

Η ανάγκη να βρεθούν λύσεις σε επαγγελματικά αλλά και οικογενειακά ζητήματα γίνεται επιτακτική λόγω της αποψινής Πανσελήνου. Το ξεκίνημα της ημέρας κρύβει ασάφεια και μπερδέματα εξαιτίας του Ποσειδώνα, ενώ δεν αποκλείεται να νιώσετε ότι αμφισβητείται η θέση ή η αυθεντία σας.

Η νέα θέση του ανάδρομου Ερμή φέρνει κυκλοθυμία τόσο σε εσάς όσο και στο περιβάλλον σας. Μην ρισκάρετε το μέλλον σας με παρορμητικές κινήσεις, καθώς η κόντρα του Άρη με τους Δεσμούς της Σελήνης κρύβει παγίδες. Η είσοδος του Δία στον Λέοντα το βράδυ ανοίγει έναν εξαιρετικό κύκλο 13 μηνών για τα δημιουργικά σας σχέδια.

Ταύρος

Μια σαφή τάση για εσωστρέφεια και ανάγκη για χαλάρωση φέρνει το ξεκίνημα της ημέρας. Ο Ποσειδώνας σάς καλεί να αποβάλλετε το στρες μέσα από τον διαλογισμό ή τη δημιουργική σκέψη. Καθώς ο Ερμής κινείται πλέον ανάδρομα, η συγκέντρωσή σας θα περάσει από σαράντα κύματα τις επόμενες εβδομάδες, γι’ αυτό ελέγχετε διπλά τα γραπτά σας και σκεφτείτε καλά πριν μιλήσετε για σοβαρά θέματα.

Η Πανσέληνος λειτουργεί υποστηρικτικά για να πετύχετε χειροπιαστούς στόχους, αρκεί να κλείσετε τις οθόνες και να εστιάσετε στην ουσία. Ο Δίας από απόψε φέρνει σταδιακά μεγάλες και όμορφες αλλαγές στο σπίτι και την οικογένεια.

Δίδυμοι

Η μέρα απαιτεί φίλτρα στην επικοινωνία, καθώς ο Ποσειδώνας δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις και ωθεί σε παρανοήσεις. Δείξτε επιφυλακτικότητα απέναντι σε άτομα που παρουσιάζονται ως υπερβολικά πιεστικά ή γοητευτικά. Στα οικονομικά, η ανάδρομη πορεία του Ερμή επιβάλλει «μάζεμα» στα έξοδα και προστασία του επαγγελματικού σας εξοπλισμού από ζημιές.

Το φεγγάρι σάς αναγκάζει να μετρήσετε το βάρος των πρόσφατων δεσμεύσεών σας και αν υπάρχουν αμφιβολίες, μην βιαστείτε να απαντήσετε. Το πέρασμα του Δία στον Λέοντα θα μετατρέψει τις ιδέες σας σε χρυσές ευκαιρίες.

Καρκίνος

Οι εξιδανικεύσεις και οι υπερβολικές προσδοκίες στον αισθηματικό τομέα μπορεί να σας απογοητεύσουν, καθώς ο Ποσειδώνας θολώνει την κρίση σας. Απολαύστε το παρόν χωρίς να βασίζεστε σε άστατους χαρακτήρες.

Η ανάδρομη κίνηση του Ερμή σάς χτυπά το καμπανάκι να προστατεύσετε τη δημόσια εικόνα και τα επαγγελματικά σας από λάθη απροσεξίας. Η Πανσέληνος είναι η ευκαιρία σας να πετάξετε από πάνω σας παλιά συναισθηματικά βάρη και να κοιτάξετε τον εαυτό σας. Στα θετικά, ο Δίας από απόψε ξεκινά να στρώνει το έδαφος για την οικονομική σας άνοδο μέσα στους επόμενους μήνες.

Λέων

Το μεγάλο γεγονός της ημέρας είναι η υποδοχή του Δία στο ζώδιό σας, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη μιας άκρως τυχερής περιόδου 13 μηνών για τη ζωή σας. Μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως, ο Ποσειδώνας σάς ζητά να περάσετε από τα λόγια στις πράξεις όσον αφορά τα όνειρά σας.

Ο ανάδρομος Ερμής σάς αναγκάζει να αναθεωρήσετε λανθασμένες καθημερινές συνήθειες και νοοτροπίες. Η Πανσέληνος ευνοεί την πειθαρχία, το ξεκαθάρισμα των εκκρεμοτήτων και τη φροντίδα της υγείας. Στις νέες γνωριμίες που προκύπτουν τώρα λόγω κοινών ενδιαφερόντων, κρατήστε επιφυλάξεις μέχρι να δείτε πράξεις.

Παρθένος

Οι άλλοι μπορεί να μην δείχνουν τις πραγματικές τους προθέσεις σήμερα, καθώς ο Ποσειδώνας φέρνει σύννεφα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Αποφύγετε τις βιαστικές υπογραφές και τις νέες δεσμεύσεις. Ο ανάδρομος κυβερνήτης σας, ο Ερμής, προσφέρει την τέλεια ευκαιρία για να προσεγγίσετε ξανά φίλους από το παρελθόν, αλλά και να κάνετε ένα ξεκαθάρισμα στα social media σας, σβήνοντας παλιούς λογαριασμούς.

Η Πανσέληνος σάς γεμίζει έμπνευση για να βάλετε μπρος σχέδια που είχατε παγώσει. Μην παίρνετε σπασμωδικές αποφάσεις για τα προσωπικά σας. Ο Δίας στον Λέοντα θα δουλεύει μυστικά και παρασκηνιακά για το καλό σας.

Ζυγός

Μια έντονη τάση για χουζούρεμα και μια γενικότερη νωχελικότητα θα κάνουν δύσκολο το ξεκίνημα της ημέρας, οπότε μην πιέσετε τον εαυτό σας. Ο Ερμής που γυρίζει ανάδρομος ενδέχεται να φέρει ανακατατάξεις στη δουλειά, αναγκάζοντάς σας να προσαρμοστείτε σε νέα δεδομένα.

Αν θέλετε να αλλάξετε επαγγελματική κατεύθυνση ή να σπουδάσετε κάτι νέο, οι εβδομάδες που έρχονται είναι ιδανικές για προετοιμασία. Η Πανσέληνος βγάζει στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα, κάνοντάς σας να αναζητήσετε καταφύγιο στη θαλπωρή του σπιτιού. Με τον Δία στον Λέοντα, ετοιμαστείτε για μεγάλη επέκταση του κοινωνικού σας κύκλου.

Σκορπιός

Η αφηρημάδα και τα μικρολάθη θα είναι στο πρόγραμμα σήμερα λόγω Ποσειδώνα, γι’ αυτό οργανώστε τον χρόνο σας καλύτερα και επιβεβαιώστε τα ραντεβού σας. Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να φέρει στην πόρτα σας μια δεύτερη ευκαιρία που δεν πρέπει να προσπεράσετε, γι’ αυτό έχετε τεταμένη την προσοχή σας στα σημάδια.

Το αποψινό φεγγάρι σάς βοηθά να μιλήσετε έξω από τα δόντια και να πετύχετε έναν μεγάλο σκοπό, αρκεί να μείνετε πιστοί στον εαυτό σας και να μην προσπαθείτε απλώς να αρέσετε. Ο Δίας στον Λέοντα υπόσχεται άλματα και σπουδαία εξέλιξη στην καριέρα σας το επόμενο διάστημα.

Τοξότης

Η ημέρα σάς προτρέπει να βρείτε την ευτυχία στα απλά πράγματα και να βάλετε φρένο στις σπατάλες. Μην δεσμευτείτε σε συμφωνίες που δεν σας ικανοποιούν απόλυτα και παλέψτε για καλύτερους όρους. Οι σχέσεις σας θα χρειαστούν παραπάνω προσπάθεια αυτή την περίοδο, αλλά η δοκιμασία θα τις ισχυροποιήσει.

Η Πανσέληνος είναι ιδανική για να βάλετε σε τάξη τα έσοδα και τα έξοδα, αλλά και για να πουλήσετε πράγματα που δεν χρησιμοποιείτε πλέον. Η γυμναστική θα λειτουργήσει ως αγχολυτικό. Ο Δίας στον Λέοντα γίνεται από απόψε ο μόνιμος συνοδοιπόρος σας στην τύχη.

Αιγόκερος

Η Πανσέληνος πραγματοποιείται στο δικό σας ζώδιο, γεγονός που εκτοξεύει τη γοητεία, τον μαγνητισμό και την επιρροή σας στους γύρω σας. Ωστόσο, η ημέρα κρύβει συναισθηματική φόρτιση και θα χρειαστείτε στιγμές ανάπαυσης.

Ο ανάδρομος Ερμής σάς καλεί να επαναξιολογήσετε τον τρόπο που σχετίζεστε συναισθηματικά και να αναζητήσετε πρώτα τη δική σας ισορροπία. Εστιάστε σε αυτά που θέλετε να έρθουν στη ζωή σας και αποφύγετε τις ακρότητες. Ο Δίας από τον Λέοντα φέρνει βαθιές, μεταμορφωτικές αλλαγές και σημαντικές ευκαιρίες για το επόμενο έτος.

Υδροχόος

Κρατήστε μικρό καλάθι σε όσα ακούτε, καθώς ο Ποσειδώνας δημιουργεί ψευδαισθήσεις και μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα. Ο ανάδρομος Ερμής σάς ωθεί να κάνετε απαραίτητες τροποποιήσεις στο καθημερινό σας πρόγραμμα με γνώμονα την ευεξία και την παραγωγικότητα, αποφεύγοντας όμως τα μεγάλα ρίσκα.

Η Πανσέληνος δείχνει ότι έχετε ανάγκη να αποτραβηχτείτε για λίγο από όλους, να γεμίσετε μπαταρίες και να αφήσετε πίσω σας τοξικές καταστάσεις. Στα αισθηματικά, ο Δίας στον Λέοντα φέρνει τύχη και ανανέωση στις σχέσεις σας από απόψε.

Ιχθύες

Η υπερβολική έκθεση στην τεχνολογία και τα social media εντείνει τη σύγχυση που προκαλεί ο Ποσειδώνας, οπότε κάντε ένα digital detox για να βρείτε τις ισορροπίες σας. Η ανάδρομη πορεία του Ερμή σάς προτρέπει να πιάσετε ξανά στα χέρια σας δημιουργικά projects ή χόμπι που είχατε αφήσει στη μέση, καθώς η τέχνη θα γίνει το γιατρικό σας στις ανασφάλειες.

Η Πανσέληνος ευνοεί τις νέες κοινωνικές επαφές και φέρνει στον δρόμο σας πρόσωπα-κλειδιά για το μέλλον σας. Μην αφήνετε το συναίσθημα να θολώνει τις αποφάσεις σας. Ο Δίας στον Λέοντα ανοίγει έναν κύκλο ευεξίας και καλύτερης καθημερινότητας.