Στιγμές τρόμου έζησε ένας 17χρονος στο Μενίδι, όταν δέχθηκε επίθεση από τρεις ανήλικους, που, σύμφωνα με την καταγγελία του, επιχείρησαν να τον ληστέψουν. Όπως ανέφερε το θύμα τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Star, οι τρεις ανήλικοι που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση ήταν ηλικίας από 14 έως 17 ετών.



Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν μαχαίρι και σπασμένο γυάλινο μπουκάλι, δημιουργώντας σκηνικό ιδιαίτερης έντασης. Ο 17χρονος κατάφερε τελικά να απομακρυνθεί από το σημείο και να γλιτώσει από τους επιτιθέμενους.



Στη συνέχεια μετέβη σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματα που είχε υποστεί από την επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.



Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το βίαιο περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες αναζητούν στοιχεία για την ταυτότητα των τριών ανηλίκων και την πλήρη διαδρομή της επίθεσης.



Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε σειρά περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων που απασχολούν τις αρχές, με την έρευνα να επικεντρώνεται τόσο στην απόπειρα ληστείας όσο και στη χρήση αιχμηρών αντικειμένων κατά τη διάρκεια της επίθεσης.



Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις μαρτυρίες, προκειμένου να εξακριβώσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου και να εντοπίσουν τους δράστες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο εάν υπήρχε προσχεδιασμός ή αν η επίθεση προέκυψε αιφνιδιαστικά στο σημείο.