Μια γιγαντιαία προεκλογική αφίσα που δύσκολα περνά απαρατήρητη έχει στήσει το κόμμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου σε κεντρικό σημείο του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, βάζοντας στην ίδια εικόνα τέσσερα πρόσωπα τα οποία παρουσιάζονται ως αντίπαλοί του.

Στην τεράστια πινακίδα που έχει τοποθετηθεί κατά μήκος του πολυσύχναστου αυτοκινητοδρόμου Αϊαλόν εμφανίζονται ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι.

Το μήνυμα που τους συνοδεύει είναι εξίσου ευθύ: «Θέλουν να χάσει ο Νετανιάχου. Μην τους αφήσετε να κερδίσουν».

Η αφίσα φέρει το λογότυπο του Λικούντ (το κόμμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου) και αποτελεί μέρος της προεκλογικής στρατηγικής του κόμματος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, η οποία επιχειρεί να παρουσιάσει την πολιτική μάχη στο εσωτερικό του Ισραήλ ως αναμέτρηση που παρακολουθούν – και επιθυμούν να επηρεάσουν – αντίπαλοι της χώρας στο εξωτερικό.

אל תתנו להם לנצח pic.twitter.com/JgvJXAPtia — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) August 16, 2026

Από τον Ερντογάν και το Ιράν μέχρι τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης

Η παρουσία του Ερντογάν και κορυφαίων προσώπων από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, δεδομένης της έντασης που χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους με την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Περισσότερη συζήτηση, ωστόσο, προκάλεσε η επιλογή να τοποθετηθεί στην ίδια γιγαντοαφίσα ο Ζόραν Μαμντάνι, δήμαρχος της Νέας Υόρκης και πολιτικός που έχει ασκήσει σκληρή κριτική στην πολιτική του Ισραήλ και προσωπικά στον Νετανιάχου.

Η παρουσία του Μαμντάνι ανάμεσα σε ηγέτες και πρόσωπα που το Ισραήλ αντιμετωπίζει ως στρατηγικούς αντιπάλους εντάσσεται στη λογική της καμπάνιας του Λικούντ: όλοι παρουσιάζονται ως πρόσωπα που θα επιθυμούσαν την πολιτική ήττα του σημερινού Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου έδωσε ακόμη μεγαλύτερη προβολή στην καμπάνια, δημοσιεύοντας φωτογραφία της αφίσας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μήνυμα πίσω από τον «τοίχο εχθρών»

Η γιγαντοαφίσα επιχειρεί να χτίσει μία πολύ συγκεκριμένη προεκλογική αφήγηση γύρω από τον Νετανιάχου: ότι οι πολιτικοί και γεωπολιτικοί αντίπαλοι του Ισραήλ επιθυμούν την απομάκρυνσή του και, επομένως, μια εκλογική ήττα του θα αποτελούσε δική τους νίκη.

Με αυτόν τον τρόπο, η προεκλογική αντιπαράθεση μεταφέρεται από το επίπεδο των εσωτερικών πολιτικών διαφορών στο πεδίο της εθνικής ασφάλειας και των διεθνών σχέσεων.

Το σύνθημα «Μην τους αφήσετε να κερδίσουν» απευθύνεται ευθέως στο συναίσθημα των ψηφοφόρων, συνδέοντας την ψήφο υπέρ του Λικούντ με την αντίσταση απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις.

Οι γιγαντοαφίσες είναι παλιό όπλο του Νετανιάχου

Ο συγκεκριμένος τρόπος προεκλογικής επικοινωνίας δεν είναι καινούργιος για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο αυτοκινητόδρομος Αϊαλόν έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν ως τεράστια πολιτική «βιτρίνα» του Λικούντ. Το 2019, στο ίδιο οδικό δίκτυο είχε εμφανιστεί γιγαντιαία αφίσα του Νετανιάχου να κάνει χειραψία με τον Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενη από το σύνθημα που παρουσίαζε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ως πολιτικό «άλλης κατηγορίας».

Ακολούθησε αντίστοιχη καμπάνια με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι σχέσεις του Νετανιάχου με ισχυρούς διεθνείς ηγέτες.

Η διαφορά με τη σημερινή καμπάνια είναι εμφανής: τότε οι ξένοι ηγέτες χρησιμοποιούνταν για να ενισχύσουν την εικόνα του Νετανιάχου ως διεθνούς παίκτη με ισχυρές διασυνδέσεις. Τώρα, τα πρόσωπα στην αφίσα χρησιμοποιούνται ως αντίπαλοι που φέρονται να θέλουν την ήττα του.

Σκληραίνει η προεκλογική μάχη

Η νέα γιγαντοαφίσα δείχνει ότι το Λικούντ επιλέγει από νωρίς μια επιθετική και έντονα προσωποποιημένη στρατηγική.

Ο Νετανιάχου επιχειρεί να μετατρέψει τις επικρίσεις που δέχεται από το εξωτερικό σε προεκλογικό πλεονέκτημα, παρουσιάζοντάς τες ως απόδειξη ότι βρίσκεται απέναντι σε όσους θεωρεί εχθρούς ή επικριτές του Ισραήλ.

Και στον Αϊαλόν, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Τελ Αβίβ, το μήνυμα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ορατό: τέσσερα πρόσωπα, ένα σύνθημα και μια προεκλογική μάχη που το Λικούντ επιχειρεί να παρουσιάσει ως πολύ μεγαλύτερη από μια απλή εσωτερική πολιτική αναμέτρηση.