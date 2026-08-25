Πολλές νέες αφίξεις μεταναστών σημειώθηκαν στην Κρήτη μέσα σε μία μέρα, με το Λιμενικό να πραγματοποιεί συνεχώς επιχειρήσεις διάσωσης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cretalive.gr, το πρωί της Τρίτης οι λιμενικές αρχές κινητοποιήθηκαν για δύο βάρκες με μετανάστες ανοιχτά των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Πρόκειται για 79 άτομα, από το Σουδάν και το Μπαγκλαντές, στην πλειοψηφία άνδρες – ανάμεσά τους βρίσκονταν δύο γυναίκες και μερικοί ανήλικοι.

Εκτός από αυτούς, υπήρξε και τρίτη λέμβος που προσέγγισε την θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, με 45 αλλοδαπούς, τις μεσημβρινές ώρες.

Μετά τις 5.30 το απόγευμα, οι τελευταίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι. Πρόκειται, κατά δήλωσή τους, για 16 άτομα από το Σουδάν – μεταξύ των οποίων και 2 γυναίκες- ένας ανήλικος Αιγύπτιος και 28 άτομα από το Μπαγκλαντές.

Επίσης, η ιστοσελίδα neakriti.gr έγραψε πως εξέφρασαν την έντονη αντίδρασή τους στη διάθεση αστυνομικού προσωπικού από τις τέσσερις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Κρήτης για τη διαχείριση και τις μεταγωγές μεταναστών, οι Ενώσεις Αστυνομικών του νησιού, προειδοποιώντας ότι οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται ήδη στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Οι αστυνομικοί ξεκαθαρίζουν ότι η παρέμβασή τους δεν στρέφεται κατά του Λιμενικού Σώματος, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας είναι δεδομένες. Διαχωρίζουν, ωστόσο, τη συνδρομή σε έκτακτες ανάγκες από τη συστηματική διάθεση προσωπικού για την κάλυψη πάγιων επιχειρησιακών αναγκών άλλου Σώματος.

Όπως επισημαίνουν, οι αστυνομικές υπηρεσίες στην Κρήτη είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένες λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, των αναγκών αστυνόμευσης σε αεροδρόμια, λιμάνια και τουριστικές περιοχές, της οδικής ασφάλειας και των εκτεταμένων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί, μεταξύ των οποίων και ο νέος ΒΟΑΚ, την ώρα που καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα.

Οι Ενώσεις ζητούν, μεταξύ άλλων, την άμεση διακοπή της διάθεσης αστυνομικών για μεταγωγές πολιτών τρίτων χωρών, σαφή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων, ενίσχυση τόσο της ΕΛ.ΑΣ. όσο και του Λιμενικού στην Κρήτη και τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η λύση δεν μπορεί να είναι η μεταφορά του προβλήματος» από το ένα Σώμα Ασφαλείας στο άλλο.