Έντονο προβληματισμό και σοβαρά ερωτήματα ασφαλείας προκαλεί ο σκιώδης ρόλος δύο γυναικών δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Η 35χρονη Νάταλι Χαρπ λειτουργεί ως «νταντά» του Αμερικανού προέδρου, ελέγχοντας πλήρως την καθημερινότητά του και τις αναρτήσεις του. Την ίδια ώρα, η σύζυγος του Χέγκσεθ, Τζένιφερ, τον ακολουθεί σε κάθε επίσημο ταξίδι για να αποτρέπει ατασθαλίες και υπερβολές.

Το μείζον ζήτημα που εγείρεται αφορά την πρόσβαση σε απόρρητες κρατικές πληροφορίες. Καμία από τις δύο δεν φαίνεται να διαθέτει, μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, τις απαιτούμενες διαπιστεύσεις ασφαλείας. Η Χαρπ εργαζόταν στον Λευκό Οίκο για ένα μεγάλο διάστημα χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ το καθεστώς της Τζένιφερ στο Πεντάγωνο παραμένει ακόμα εντελώς ασαφές.



Η παρουσία τους δίπλα στα κέντρα αποφάσεων προκαλεί τριγμούς, καθώς ασκούν ασυνήθιστη εξουσία χωρίς κανέναν θεσμικό έλεγχο.

Ο «ανθρώπινος εκτυπωτής» του Τραμπ που χειριζόταν απόρρητα έγγραφα χωρίς άδεια ασφαλείας

Στο επίκεντρο έντονης ανησυχίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ βρίσκεται η Νάταλι Χαρπ, η 35χρονη στενή βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ. Η γυναίκα που οι σύμμαχοι του Αμερικανού προέδρου ονόμασαν «ανθρώπινο εκτυπωτή», λόγω της συνεχούς ροής ειδήσεων και αναρτήσεων που του παρείχε, κατάφερε να εξελιχθεί σε πρόσωπο-κλειδί στη Δυτική Πτέρυγα. Ωστόσο, η αποκάλυψη ότι εργαζόταν επί έναν χρόνο στον Λευκό Οίκο χωρίς την απαιτούμενη διαπίστευση ασφαλείας έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς, σύμφωνα με τον Guardian.



Η Χαρπ αρνείτο συστηματικά να συμπληρώσει το απαραίτητο έντυπο SF-86, το οποίο περιλαμβάνει εξονυχιστικούς ελέγχους για επαφές με ξένους αξιωματούχους, προσωπικό ιστορικό, ακόμα και για χρήση ουσιών. Παρά την σοβαρή παράλειψη, καθόταν σε απόσταση αναπνοής από τον πρόεδρο. Από το γραφείο της περνούσαν όλα τα ευαίσθητα έγγραφα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, της CIA και του υπουργείου Άμυνας. Η πολύμηνη πρόσβασή της σε διαβαθμισμένες πληροφορίες χαρακτηρίζεται από πρώην αξιωματούχους ως σοκαριστική παραβίαση των πρωτοκόλλων, η οποία διευθετήθηκε εκπρόθεσμα μόνο μετά από παρέμβαση του νομικού γραφείου και του ίδιου του Τραμπ.

Η Χαρπ προκαλεί αναστάτωση στον Λευκό Οίκο με την ασυνήθιστη εξουσία και τη στάση της

Η παρουσία της Νάταλι Χαρπ προκαλεί παράλληλα εσωτερικές εντάσεις. Περιγράφεται ως ιδιαίτερα κτητική, εμποδίζοντας ακόμη και συμβούλους να δουν ιδιωτικά τον πρόεδρο. Δηλώνοντας ότι αναφέρεται αποκλειστικά στον Τραμπ, η 35χρονη που «ήρθε από το πολιτικό πουθενά» όπως έχει επισημάνει o Τιμ Μίλερ, διευθυντής επικοινωνίας της προεδρικής εκστρατείας του Τζεμπ Μπους το 2016, έχει παρακάμψει κάθε διοικητική ιεραρχία, επιδεικνύοντας μια πρωτάκουστη αφοσίωση που της εξασφαλίζει αλόγιστη επιρροή, ενώ παράλληλα φέρεται να τον «κανακεύει», παρέχοντας του μόνο πληροφορίες κολακευτικές προς αυτόν και το έργο της κυβέρνησής του, δημιουργώντας έτσι μια πλαστή εικόνα για όσα διαδραματίζονται εκτός των τειχών του Λευκού Οίκου.

Η Νάταλι Χαρπ συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ

Παρά τις αποκαλύψεις και τις επικρίσεις για τους κινδύνους που εγκυμονεί η στάση της για τα κρατικά μυστικά, στελέχη του Λευκού Οίκου θεωρούν σχεδόν αδύνατο να αποδυναμωθεί η θέση της δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο. Έχει σημασία να τονίσουμε πως στην περίπτωση της Νάταλι Χαρπ, ήταν οι μυστικές υπηρεσίες που σήκωσαν την υπόθεση πρώτες, πολύ πριν αναφερθεί ο Δημοκρατικός Τζον Όσσοφ, στην περίεργη σχέση της με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η σκιώδης πρώτη κυρία του Πενταγώνου που προκαλεί τριγμούς στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ

Στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων βρίσκεται και η σύζυγος του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. Η Τζένιφερ Χέγκσεθ, πρώην παραγωγός του Fox News, έχει εξελιχθεί στη στενότερη σύμβουλο του συζύγου της, αναλαμβάνοντας έναν πρωτοφανή ρόλο στο Πεντάγωνο. Δημοσιεύματα αποκαλύπτουν τη συμμετοχή της σε ομαδική συνομιλία στο Signal για στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη, αλλά και την παρουσία της σε άκρως ευαίσθητη συνάντηση με Βρετανούς αξιωματούχους, η οποία προκάλεσε έντονη αμηχανία και οδήγησε σε αναγκαστική αλλαγή ατζέντας, σύμφωνα με τους Irish Times.



Το κύριο ερωτηματικό που αιωρείται αφορά το καθεστώς ασφαλείας της. Το υπουργείο Άμυνας αποφεύγει να διευκρινίσει αν η Τζένιφερ Χέγκσεθ διαθέτει τη σχετική εξουσιοδότηση για πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Την ίδια ώρα, η ίδια κινείται με άνεση στις εγκαταστάσεις του Πενταγώνου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ την διόρισε πρόσφατα επικεφαλής της Επιτροπής για τις Στρατιωτικές Συζύγους, επισημοποιώντας τη δημόσια παρουσία της.

«Κάποια να τον προσέχει»

Πέρα από τα ζητήματα ασφαλείας, εσωτερικές πηγές αναφέρουν πως ο υπουργός επιδιώκει να την έχει πάντα μαζί του στα υπηρεσιακά του ταξίδια. Δημοσιεύματα επισημαίνουν πως η παρουσία της λειτουργεί ως μέσο προστασίας από πιθανές ατασθαλίες ή υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, θέμα για το οποίο ο Χέγκσεθ είχε δεσμευτεί κατά τις ακροάσεις επικύρωσης του διορισμού του.

Η Τζένιφερ Χέγκσεθ με τον σύζυγό της Πιτ Χέγκσεθ

Η εικόνα ενός υπουργού Άμυνας που εξαρτάται από τη σύζυγό του σε ρόλο «νταντάς» για να φέρει εις πέρας την αποστολή του κρίνεται πολιτικά ανήκουστη. Στους κόλπους των ενόπλων δυνάμεων η ανησυχία εντείνεται, καθώς η έλλειψη διαφάνειας και η επιρροή της στο στενό περιβάλλον της ηγεσίας υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στη διαχείριση των κρατικών μυστικών.

Νάταλι Χαρπ και Τζένιφερ Χέγκσεθ ασκούν επιρροή χωρίς σαφείς δικλίδες ασφαλείας

Δύο γυναίκες λειτουργούν ως σκιώδεις «νταντάδες», κανακεύοντας και προστατεύοντας από ατασθαλίες και κακοτοπιές τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Πιτ Χέγκσεθ. Το παράδοξο είναι πως στα χέρια τους βρίσκεται, ως ένα σημαντικό βαθμό, η μοίρα των δύο ισχυρότερων ανδρών στην Ουάσινγκτον, καθώς ελέγχουν την καθημερινότητα και «φιλτράρουν» τις αποφάσεις τους, χωρίς όμως να διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας. Η απουσία θεσμικών δικλίδων προκαλεί συναγερμό για τη διαχείριση των αμερικανικών κρατικών πληροφοριών.



Όταν οι μυστικές υπηρεσίες ανησυχούν εντόνως για τις επιλογές του προέδρου, και το Πεντάγωνο δεν εμπιστεύεται την κρίση του προϊσταμένου του, δεν είναι μόνο το πρεστίζ της ηγεσίας του Λευκού Οίκου που πάσχει. Είναι κυρίως θέμα θεσμικής απορρύθμισης που μόνο καλά μαντάτα δεν προμηνύει.