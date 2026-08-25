Δραματική κατάληξη φαίνεται να έχει η εξαφάνιση του 29χρονου Μπράιαν Μπριγκού και του 5χρονου γιου του, Τιμεό, τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί στα τέλη Ιουνίου στο νότιο Βέλγιο.

Μέσα σε διάστημα 24 ωρών, οι Αρχές εντόπισαν δύο σορούς στην περιοχή Ονχάγιε, όπου πατέρας και γιος είχαν θεαθεί για τελευταία φορά.

Το σώμα του παιδιού είχε εντοπιστεί τη Δευτέρα, μετά από νέο στοιχείο που οδήγησε την αστυνομία σε σημείο κοντά στον δρόμο N97. Αν και η ταυτοποίηση δεν είχε ολοκληρωθεί, οι πρώτες ενδείξεις παρέπεμπαν έντονα στον 5χρονο Τιμεό.

Η σορός του ενήλικου άνδρα εντοπίστηκε την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων από το σημείο όπου μία ημέρα νωρίτερα είχε βρεθεί το σώμα του παιδιού.

Οι έρευνες είχαν ενταθεί στην περιοχή, με τις Αρχές να χτενίζουν δασώδη και δύσβατα σημεία κοντά στην Ονχάγιε.Είχαν εξαφανιστεί στις 27 Ιουνίου

Πατέρας και γιος είχαν θεαθεί για τελευταία φορά στις 27 Ιουνίου στην Ονχάγιε. Την επόμενη ημέρα, το αυτοκίνητο του 29χρονου, ένα μαύρο Volkswagen Golf, βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε πάρκινγκ της περιοχής.

Έκτοτε δεν υπήρχε κανένα ίχνος τους, με τη βελγική αστυνομία να έχει απευθύνει δημόσια έκκληση για πληροφορίες και να έχει δημοσιοποιήσει φωτογραφίες και στοιχεία τους.

Οι Αρχές είχαν αποφύγει να διευκρινίσουν εάν εξέταζαν το ενδεχόμενο απαγωγής του παιδιού από τον πατέρα του, επιμένοντας ότι κανένα σενάριο δεν μπορούσε να αποκλειστεί.

Στο επίκεντρο πλέον οι αιτίες θανάτου

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνθρωποι.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν εάν οι σοροί ανήκουν πράγματι στον Μπράιαν και τον Τιμεό, αλλά και να δώσουν στοιχεία για τον χρόνο και την αιτία θανάτου.

Μέχρι τότε, οι βελγικές Αρχές κρατούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Σχεδόν δύο μήνες μετά την εξαφάνιση, η υπόθεση φαίνεται να πλησιάζει σε μια απάντηση, αφήνοντας όμως πίσω της το πιο δύσκολο ερώτημα: τι συνέβη πραγματικά σε πατέρα και γιο μετά την τελευταία φορά που εθεάθησαν μαζί.