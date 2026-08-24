Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Μπίλι Ζέιν, με τον Αμερικανό ηθοποιό να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του ακολούθους μια φωτογραφία από τις θερινές του διακοπές.

Ο William George Zane Jr., όπως είναι το πλήρες όνομά του, συνόδευσε τη δημοσίευση με τη φράση:«#greece is the word»

Το λογοπαίγνιο με το Grease και οι ελληνικές ρίζες

Η συγκεκριμένη αναφορά δεν ήταν τυχαία, καθώς η φράση «[X] is the word» αποτελεί έναν πολύ γνωστό αγγλικό ιδιωματισμό που έγινε παγκοσμίως διάσημος από το τραγούδι «Grease is the word» της ομώνυμης ταινίας.

Ο ηθοποιός προχώρησε σε ένα έξυπνο λογοπαίγνιο, αντικαθιστώντας την ομόηχη λέξη Grease με τη λέξη Greece (Ελλάδα), αποδίδοντας ουσιαστικά το νόημα ότι «όλοι μιλάνε για την Ελλάδα».

Ο ηθοποιός γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1966 στο Σικάγο και μεγάλωσε σε ελληνορθόδοξη οικογένεια. Οι γονείς του, Thalia και William George Zane Sr., φέρουν ελληνική καταγωγή, καθώς η μητέρα του συνδέεται με τη Χίο και ο πατέρας του με τη Μάνη, ενώ το οικογενειακό επώνυμο ήταν αρχικά Ζανετάκος.

Η κινηματογραφική του διαδρομή ξεκίνησε το 1985 με τη συμμετοχή του στην ταινία «Back to the Future» στον ρόλο του Match, παρουσία την οποία επανέλαβε και στο «Back to the Future Part II». Ακολούθησε το αυστραλιανό θρίλερ «Dead Calm» (1989) δίπλα στη Νικόλ Κίντμαν και τον Sam Neill, ενώ το 1996 ενσάρκωσε τον Kit Walker στην ταινία «The Phantom». Παράλληλα, το βιογραφικό του περιλαμβάνει παραγωγές όπως τα «Memphis Belle», «Orlando», «Tombstone», «Demon Knight», «The Believer», «Silver City», αλλά και τη συμμετοχή του στη σειρά «Twin Peaks».

Η ευρύτερη αναγνώριση ήρθε το 1997 μέσα από την ταινία «Titanic» του Τζέιμς Κάμερον. Υποδυόμενος τον Caledon Hockley, τον αριστοκράτη αρραβωνιαστικό της Rose (Κέιτ Γουίνσλετ) απέναντι στον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, ο ρόλος αυτός του εξασφάλισε υποψηφιότητα για MTV Movie Award ως Best Villain, ενώ το καστ της ταινίας προτάθηκε για βραβείο Screen Actors Guild.