Ο Τόνι Βιλένα είναι ένας από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που δεν υπολογίζονται και στην ΠΑΕ περιμένουν προτάσεις, με τα ολλανδικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Βίλεμ.

Ο 31χρονος Ολλανδός χαφ είχε υπογράψει το καλοκαίρι του 2023 στους «πράσινους» και τον Ιανουάριο του 2025 είχε παραχωρηθεί δανεικός στην Αλάνιασπορ, στην οποία παρέμεινε για πέντε μήνες.

Το καλοκαίρι του 2025 ο Βιλένα επέστρεψε στο «τριφύλλι» αλλά δεν υπολογιζόταν και αυτό δεν άλλαξε ούτε τώρα, με αποτέλεσμα στην ΠΑΕ να περιμένουν πώς και πώς τη συμφωνία του με κάποια ομάδα ώστε να απαλλαγούν από το συμβόλαιό του.

Όπως, λοιπόν, αναφέρουν στην Ολλανδία, για την απόκτηση του Βιλένα ενδιαφέρεται η Βίλεμ και στις τάξεις του Παναθηναϊκού ελπίζουν το θέμα να προχωρήσει και ο 31χρονος χαφ να αποχωρήσει οριστικά.