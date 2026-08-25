Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024, μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια πρόβας για το «J2US».

Η μάχη που έδωσε για δύο χρόνια

Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου 2024. Κατά τη διάρκεια των προβών για το τηλεοπτικό σόου «J2US», υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή.

Οι συνεργάτες του κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύτηκε έκτοτε. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν της εποχής, είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, έγιναν προσπάθειες ανάνηψης και διασωληνώθηκε πριν εισαχθεί εσπευσμένα στην Αιμοδυναμική Μονάδα.

Για περισσότερα από δύο χρόνια, η οικογένειά του παρέμεινε στο πλευρό του, ελπίζοντας σε μια θετική εξέλιξη. Τον Ιούνιο του 2026, μάλιστα, η αδελφή του Έλλη Κόκοτα είχε διαψεύσει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επιδείνωση της κατάστασής του, τονίζοντας ότι ο Δημήτρης παρέμενε σταθερός.

Η πορεία του στο ελληνικό τραγούδι

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968 και ήταν γιος του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και δημιούργησε τη δική του διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής, μεταξύ άλλων τη Μαρινέλλα, την Καίτη Γαρμπή, την Άντζελα Δημητρίου, τον Αντύπα, τον Βασίλη Καρρά, την Κωνσταντίνα, τη Λίτσα Γιαγκούση, αλλά και τον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα.

Το 1994 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, με τίτλο «Διαδόσεις», σε μουσική και στίχους του Φοίβου. Το άλμπουμ σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με περίπου 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, και έγινε χρυσό. Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχώρισαν ήταν τα «Διαδόσεις», «Αυτά τα χείλια», «Άντε γεια μας» και «Κι αν σ’ αγαπώ».

Έναν χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 1995, κυκλοφόρησε ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος, «Συνείδηση», και η καριέρα του απογειώθηκε. Το άλμπουμ έγινε πλατινένιο, ενώ περιείχε τραγούδια που έμειναν ιδιαίτερα δημοφιλή, όπως τα «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να ’σαι αληθινή», «Κι άσε να λένε», «Συνείδηση» και «Ανεμώνα».

Τον Μάιο του 1997 κυκλοφόρησε ο τρίτος προσωπικός του δίσκος, «Αχαριστία». Ήταν η τελευταία δισκογραφική συνεργασία του με τον Φοίβο και το άλμπουμ έγινε χρυσό από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, ενώ στη συνέχεια κατέκτησε πλατινένια διάκριση σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το «Αχαριστία» θεωρείται ο πιο επιτυχημένος δίσκος της καριέρας του Δημήτρη Κόκοτα, έχοντας σημειώσει περισσότερες από 80.000 πωλήσεις.

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή μετά από μια μακρά και δύσκολη μάχη, αφήνοντας πίσω του τη δική του ξεχωριστή παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι.