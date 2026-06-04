Η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα, Έλλη Κόκοτα, αντέδρασε έντονα στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα για την πορεία της υγείας του τραγουδιστή από εκείνη που γνωρίζει η οικογένειά του.

«Αυτά όλα είναι ψέματα και ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται. Δεν σέβονται οικογένειες, δεν σέβονται τίποτα, για ένα κλικ όλα και τίποτα άλλο. Είναι στην ίδια κατάσταση ο Δημήτρης, δίνει τον αγώνα του, δίνει τη μάχη του και προχωράμε και περιμένουμε. Όλα είναι δύσκολα για όλους μας, πιστέψτε με», ανέφερε αρχικά η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα, Έλλη, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πηγαίνω και τον βλέπω και φεύγω. Είναι όπως τα ξέρετε. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Σβήνω τα sites από το κινητό μου, τα μπλοκάρω. Εσάς δεν θα σας θύμωνε αν έγραφαν για τον αδελφό σας; Με θυμώνει, κάθε φορά το ίδιο γίνεται. Δεν μπορεί να αρρωστήσει ένας άνθρωπος, δυστυχώς, αυτοί είμαστε».

Σε ερώτηση για το αν σκέφτονται να κινηθούν νομικά, η Έλλη Κόκοτα απάντησε: «Αυτό δεν το συζητάμε τώρα. Να γίνει καλά με το καλό και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά και να γυρίσει στους αγαπημένους του».