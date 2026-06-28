Σπάζοντας δύο φορές το ρεκόρ αγώνα, αρχικά με 8,36μ. και στη συνέχεια με 8,39μ., ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε τη νίκη στο Piraeus Long Jump επιβεβαιώνοντας ότι είναι σε εξαιρετική φόρμα.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο πριν αρχίσει τα άλματα και αποθεώθηκε και στη συνέχεια για τις μεγάλες επιδόσεις του, παίρνοντας τη νίκη χωρίς πολλά-πολλά αφού ήταν φανερό ότι οι αντίπαλοί του δεν μπορούσαν να τον ανταγωνιστούν.

Ο Τεντόγλου άρχισε τον αγώνα με άλμα στα 7.92μ., στη δεύτερη προσπάθειά του όμως ανέβηκε στα 8,19μ. και ανέβηκε στην 1η θέση, όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος.

Το τρίτο άλμα του Έλληνα πρωταθλητή ήταν στα 8,11μ. πατώντας αρκετά πίσω από τη βαλβίδα και το τέταρτο ήταν το καλύτερό του μέχρι εκείνη τη στιγμή, καθώς… προσγειώθηκε στα 8,36μ., κάνοντας ρεκόρ αγώνα.

Ο Τεντόγλου άφησε το πέμπτο άλμα καθώς δεν ένιωθε κάποια απειλή από τους αντιπάλους του και η τελευταία προσπάθειά του ήταν και η καλύτερη, καθώς… πέταξε στα 8,39μ., κάνοντας νέο ρεκόρ αγώνα.