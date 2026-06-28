Αναστάτωση προκλήθηκε στο Λουτράκι το απόγευμα της Κυριακής 28.06.2026, όταν μεταλλική σκαλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε κτίριο κατέρρευσε στη διασταύρωση των οδών Υψηλάντου και Περίανδρου.

Σκαλωσιά υποχώρησε ξαφνικά και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Ευτυχώς, την ώρα του περιστατικού δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κανένας τραυματισμός.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν άμεσα και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε η μεταλλική κατασκευή.

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