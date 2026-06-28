Σαν Τόλης Βοσκόπουλος ανέβηκε στη σκηνή του YFSF ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, τη νύχτα της Κυριακής, όπως είδαμε στο νέο επεισόδιο του σόου μεταμφιέσεων μέσα από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Αμέσως μετά τη σκηνική του προσπάθεια, ωστόσο, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής έμελλε να γυρίσει πίσω στον χρόνο αιφνιδιάζοντας τόσο το τηλεοπτικό κοινό όσο και τον κριτή του YFSF, Γιώργο Θεοφάνους.

Κι αυτό μιας και του θύμισε την πρώτη τους γνωριμία και τη φράση που είχε ακούσει από τον έμπειρο συνθέτη. «Μου επιτρέπετε να πω κάτι για τον Γιώργο; Έχω ένα λεπτό; Θα αποκαλύψω κάτι το οποίο δεν το θυμάται ο Γιώργος Θεοφάνους».

«Το μακρινό 1997 εμφανίζομαι επαγγελματικά στο θέατρο, παίζοντας στο Grease, σε εκείνη τη μυθική παράσταση με τον Μάριο Φραγκούλη. Μόλις είχα τελειώσει τη σχολή και είχα παίξει κάποιες παραστάσεις. Ο Γιώργος Θεοφάνους έρχεται και με φέρνει σε επαφή ο Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος πρωταγωνιστούσε και με κάλεσε στο καμαρίνι για να τον γνωρίσω».

«Μου λες τότε… θα κάνουμε το πρώτο boy band, τους ONE» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης για να αναρωτηθεί, αμέσως, ο Γιώργος Θεοφάνους: «Α, σε ήθελα για τους ONE; Αλήθεια;».

«Ναι! Γιατί με είχες δει στην παράσταση και τα ‘χασα εγώ. Γιατί σκεφτόμουν πως μόλις βγήκα από τη δραματική σχολή, δεν ήξερα τι να πω. Μπορεί, ίσως, τώρα να ήμουν ένας από τους ONE»πρόσθεσε, με χαμόγελο, ο γνωστός ηθοποιός και διαγωνιζόμενος στον φετινό κύκλο του YFSF. «Ήθελα να το πω μετά από τόσα χρόνια, που είχα την ευκαιρία».

Ξεσπώντας σε γέλια, λοιπόν, ο Γιώργος Θεοφάνους υπογράμμισε με χιούμορ «να ξανακάνουμε ένα κάστινγκ» και δόθηκε συνέχεια στη γνώριμη ροή του σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1.