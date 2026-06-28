Ο αγώνας Νότια Αφρική – Καναδάς για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (28/6).

Η φάση των ομίλων ολοκληρώθηκε και αρχίζουν πλέον τα νοκ άουτ ματς, με τη Νότια Αφρική και τον Καναδά να αναμετρώνται με έπαθλο μια θέση στους «16».

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 COSMOTE SPORT 7 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Αγώνας)

14:00 COSMOTE SPORT 5 HD EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS17 Λουτράκι 2 Wolf Power Stage

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Αγώνας)

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Lenovo Austrian GP Αγώνας Μηχανοκίνητα

16:20 COSMOTE SPORT 7 HD Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 Ολλανδία (2ος Αγώνας)

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Παρίσι

19:00 Mega News 3ο Piraeus Street Long Jump Στίβος

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Stoiximan AegeanBall Festival

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νότια Αφρική – Καναδάς Παγκόσμιο Κύπελλο