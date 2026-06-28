Τα γερμανικά νοσοκομεία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απροετοίμαστα να αντιμετωπίσουν ακραία κύματα καύσωνα, προειδοποιεί ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος της χώρας, ο Marburger Bund.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του συλλόγου, Σουζάνε Γιόνα, μόλις το ένα τρίτο των νοσοκομείων διαθέτει κλιματισμό στους θαλάμους νοσηλείας, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους ασθενείς όσο και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη για τους εργαζόμενους, αλλά ακόμη δυσκολότερη για τους ίδιους τους ασθενείς», σημειώνει η ίδια, μιλώντας στο ZDF.

H Σουζάνε Γιόνα

Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι θερμοκρασίες στη Γερμανία άγγιξαν ή και ξεπέρασαν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Αν και οι κρίσιμες νοσοκομειακές υποδομές, όπως τα χειρουργεία, τα ακτινολογικά τμήματα και οι περισσότερες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας διαθέτουν κλιματισμό, η εικόνα στις πτέρυγες απλής νοσηλείας είναι εντελώς διαφορετική, με τον κλιματισμό να αποτελεί ακόμη εξαίρεση.

«Φέρτε πάγο από το σπίτι»

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα νοσοκομεία αναγκάζονται να ζητούν από συγγενείς ασθενών να φέρνουν παγοκύστες από το σπίτι, προκειμένου να προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση στους νοσηλευόμενους.

Η Σουζάνε Γιόνα προειδοποιεί ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν μόνο την άνεση των ασθενών, αλλά μπορούν να επιβαρύνουν άμεσα την πορεία της υγείας τους, επιβραδύνοντας ακόμη και την επούλωση τραυμάτων.

Την ίδια ώρα, η χρήση ανεμιστήρων στα νοσοκομεία αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις λόγω πιθανών ζητημάτων υγιεινής και διασποράς μικροβίων σε κοινόχρηστους χώρους. Επιπλέον, σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 39 βαθμούς Κελσίου, οι ανεμιστήρες παύουν να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση και ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τον οργανισμό.

Ζητούνται επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Τον κώδωνα του κινδύνου έχει κρούσει και η Γερμανική Ένωση Νοσοκομείων (DKG), επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες κλινικές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με πρόχειρες λύσεις, όπως συστήματα σκίασης, ανεμιστήρες και παγοκύστες.

Ο πρόεδρος της DKG, Γκέραλντ Γκας, αποδίδει σημαντικό μέρος του προβλήματος στην έλλειψη επενδύσεων από τα ομόσπονδα κρατίδια και προειδοποιεί ότι οι πρόσφατες περικοπές στις δαπάνες υγείας καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την αναβάθμιση των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης, απαιτείται ένα πολυετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των δημόσιων νοσοκομείων, συνολικού ύψους περίπου 31 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Καύσωνας, θύματα και ακραία καιρικά φαινόμενα

Ο ισχυρός καύσωνας που πλήττει τη Γερμανία έχει ήδη προκαλέσει τραγικά περιστατικά. Ένας 22χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε λίμνη της Βρέμης, όταν επιχείρησε να κολυμπήσει σε απαγορευμένο σημείο χωρίς να γνωρίζει κολύμπι.

Παιδιά δροσίζονται σε σιντριβάνι μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό του Βερολίνου

Παράλληλα, στη Βαυαρία ένα βρέφος οκτώ μηνών διασώθηκε την τελευταία στιγμή από θερμοπληξία, όταν εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο μετά από ενεργοποίηση του κεντρικού κλειδώματος. Πυροσβέστες αναγκάστηκαν να σπάσουν το παράθυρο του οχήματος για να το απελευθερώσουν.

Οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν να απευθύνουν εκκλήσεις προς τους πολίτες να μην αφήνουν ποτέ παιδιά, ηλικιωμένους ή ζώα μέσα σε σταθμευμένα οχήματα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν κοντά στους 40 βαθμούς και σήμερα, πριν ακολουθήσει απότομη μεταβολή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας, έντονες καταιγίδες και πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων, κυρίως στα βορειοδυτικά της χώρας.