Ο ΑΝΤ1 προχωρά σε ανασχεδιασμό της πρωινής ενημερωτικής του ζώνης, με τον Άκη Παυλόπουλο να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανάληψη της νέας εκπομπής και τον Παναγιώτη Στάθη να μετακινείται σε διαφορετική ζώνη του προγράμματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Γιώργου Σκρόμπολα, οι αλλαγές στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1 για τη νέα τηλεοπτική σεζόν βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τον Άκη Παυλόπουλο να αποτελεί το επικρατέστερο πρόσωπο για την παρουσίαση της νέας εκπομπής.

Όπως φαίνεται, ο σταθμός δεν προσανατολίζεται στη συνέχιση του ιστορικού «Καλημέρα Ελλάδα», αλλά στη δημιουργία μιας νέας ενημερωτικής πρότασης που θα στηθεί από την αρχή και θα σηματοδοτήσει τη νέα εποχή της πρωινής ζώνης.

Την ίδια στιγμή, ο Παναγιώτης Στάθης φαίνεται πως θα μετακινηθεί σε διαφορετική ζώνη του ενημερωτικού προγράμματος του ΑΝΤ1, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ζήτημα του προσώπου που θα βρεθεί στο πλευρό του Άκη Παυλόπουλου στη νέα καθημερινή εκπομπή.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ενημέρωσης του σταθμού ενόψει της νέας σεζόν, με στόχο την ανανέωση της εικόνας του ΑΝΤ1 και τη διαμόρφωση μιας διαφορετικής πρότασης απέναντι στον ανταγωνισμό.