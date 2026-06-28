Οι εργασίες στον Βοτανικό συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού με την ΠΑΕ να δημοσιεύει νέο βίντεο στο κανάλι της.

Το βίντεο έχει τίτλο: «Inside the built: Step by Step Towards» και δείχνει βήμα βήμα τις εργασίες που γίνονται καθημερινά με στόχο να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

Το νέο γήπεδο θα έχει 160 μέτρα μήκος, 10 μέτρα ύψος και 400 τόνους βάρος. Θα είναι τεσσάρων αστέρων, που σημαίνει πως θα μπορεί να φιλοξενεί τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων και θα έχει χωρητικότητα περίπου 40.000 θέσεις.