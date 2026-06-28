Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Τουρκία, με τις δύο χώρες να βρίσκονται σε περίοδο έντασης.

«Ιστορική απόφαση: η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του υπουργού Γκίντεον Σάαρ να αναγνωριστεί η Γενοκτονία των Αρμενίων», επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών.

Αυτή η απόφαση, που λαμβάνεται σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το κοινοβούλιο.

«Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο (…) αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον», τόνισε ο Σάαρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.