Στην Αθήνα βρίσκεται ο Έλμιν Ράστοντερ και τη Δευτέρα (29/6) θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, ενώ την ίδια μέρα ο Στέφαν Ντε Φράι θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

Οι «πράσινοι» κλείνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη τις τελευταίες μέρες και σειρά πήρε αυτή του Ράστοντερ, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα πλέον. Οι «πράσινοι» τα βρήκαν με την πρωταθλήτρια Ελβετίας Τουν στα 3,5 εκατ. ευρώ και ο 24χρονος Βορειομακεδόνας επιθετικός τη Δευτέρα (29/6) θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

Μία μέρα μετά, την Τρίτη (30/6), ο Ράστοντερ θα αναχωρήσει μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη για την Ολλανδία, όπου θα γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες και τον Τζέικομπ Νίστρουπ και θα αρχίσει προπονήσεις.

Τη Δευτέρα (29/6) στην Ολλανδία ο Ντε Φράι

Σε ό,τι αφορά τον Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος επίσης έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Παναθηναϊκό, τη Δευτέρα (29/6) θα περάσει ιατρικές εξετάσεις στο Άμστερνταμ και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για το Άπελντορν, όπου γίνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας των «πράσινων».