Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας στη νότια Ελλάδα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας, κοντά στο Λεωνίδιο.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 40 χιλιόμετρα περίπου, ενώ το επίκεντρο βρισκόταν σε απόσταση περίπου 119 χιλιομέτρων νοτιονοτιοδυτικά του Πειραιά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.