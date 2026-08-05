Η συμμετοχή του αγαπημένου αλόγου της Αθηνάς Ωνάση, του «Fellow Castlefield» σε αγώνες στις 24 Ιουλίου με αναβάτρια την σύζυγο του Γιάν Τοπς, Εντουίνας, είναι μια απόδειξη πως οι σχέσεις μεταξύ των δυο πλευρών εξομαλύνονται.

Η φράση «είστε εγκλωβισμένοι σε έναν γάμο, και ωστόσο δεν έχετε επιλέξει το διαζύγιο» που χρησιμοποιήθηκε μεταφορικά από ένα μέλος του Επιμελητηρίου Επιχειρήσεων μετά από την ακροαματική διαδικασία, διάρκειας δυο ωρών, στο Εμπορικό δικαστήριο του Άμστερνταμ, φαίνεται πως «κολλάει» γάντι και περιγράφει το μεσοδιάστημα που δόθηκε από το δικαστήριο στην εξεύρεση μιας λύσης με την βοήθεια ενός διαμεσολαβητή, για την Αθηνά Ωνάση και τον Γιάν Τοπς.

Και ενώ πλέον ο χρόνος που δόθηκε από το Εμπορικό δικαστήριο του Άμστερνταμ έχει τελειώσει για τις δυο πλευρές, της Αθηνάς Ωνάση και του Γιάν Τοπς, από την άλλη ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου και έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση της συζύγου του Γιάν Τοπς και κορυφαίας αθλήτριας, Edwina Tops Alexander, στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης έρχεται να κάνει γνωστό πως οι τόνοι ανάμεσα στις δυο πλευρές έχουν πιθανότατα πέσει για τα καλά ή πως τελικά η διαμεσολάβηση έχει ξεκινήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις δικαστικές αίθουσες.

Τι περιλάμβανε λοιπόν αυτή η ανάρτηση της συζύγου του Γιάν Τοπς, Εντουίνας που δείχνει ότι το κλίμα μεταξύ των δυο πλευρών μπορεί να έχει αντιστραφεί ή να έχει βρεθεί μια λύση. Όπως αναφέρει στην ανάρτηση της η σύζυγος του Γιάν Τοπς στις 25 Ιουλίου :

«Χθες (24 Ιουλίου 2026) με τα τέσσερα άλογά μου για τους αγώνες αυτού του Σαββατοκύριακου στο Valkenswaard

Caetlin van de Heffinck, Labantrix, Cydello, Fellow Castlefield

Νιώθω ευγνωμοσύνη που έχω μια τόσο απίθανη ομάδα»

Το ποστ της συζύγου του Γιάν Τοπς

Για όσους δεν γνωρίζουν, θα υποστηρίξουν ότι η ανάρτηση της αυτή δεν έχει καμμία απολύτως σχέση με την διαμάχη της Αθηνάς Ωνάση με τον Γιάν Τοπς. Ωστόσο η μικρή λεπτομέρεια «κρύβεται» στην ομάδα των αλόγων που συμμετείχαν στους αγώνες του Valkenswaard. Καθώς το τέταρτο άλογο που συμμετείχε στους αγώνες είναι το αγαπημένο άλογο της χρυσής κληρονόμου που απέκτησε καταθέτοντας πολλά εκατομμύρια, ο Fellow Castlefield.

O Fellow Castlefield είναι ένα άλογο πολλών εκατομμυρίων και, για να είμαστε πιο ακριβείς, ένα άλογο των δέκα περίπου εκατομμυρίων ευρώ, ιδιοκτησίας της Αθηνάς Ωνάση , που πήρε μάλιστα μέρος στους προκριματικούς του αγωνίσματος της υπερπήδησης εμποδίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, που διεξήχθησαν στους κήπους των Βερσαλλιών, με τα χρώματα της σημαίας της Αυστραλίας.

Πρόκειται για ένα άλογο βασιλικής oλλανδικής ράτσας. Ένας επιβήτορας με διακρίσεις στο αγώνισμα της υπερπήδησης εμποδίων. Με αναβάτριά του και τότε την πενηντάχρονη σύζυγο του Γιαν Τοπς, που είναι εκπαιδευτής των αλόγων της ελληνίδας κληρονόμου, Αθηνάς Ωνάση, Εντουίνα Τοπς Αλεξάντερ, έφθασε μέχρι τους προκριματικούς με οκτώ πέναλτι, μιας και στο τέλος της δοκιμασίας έριξε δύο φορές εμπόδια.

Κανείς φυσικά δεν μπορεί να αποκλείσει το γεγονός πως από την στιγμή που η Αθηνά Ωνάση διατηρεί το ποσοστό της στην εταιρεία του Γιάν Τοπς, έχει πιθανότατα υπογράψει στο συμβόλαιο της πως και τα άλογα της θα συνεχίσουν κανονικά τις αγωνιστικές τους εμφανίσεις, με την σύζυγο του Γιάν Τοπς. Από την άλλη ωστόσο δεν μιλάμε για ένα άλογο, από τα πολλά που διατηρεί η χρυσή κληρονόμος, αλλά για «Το άλογο» για το οποίο μπορούσε να ασκήσει ακόμη και βέτο, σε μια χρονική στιγμή, όπου έχουν θιγεί τα δικαιώματα της, επί της εταιρείας του Γιάν Τοπς.