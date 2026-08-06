Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να είναι ο Βινίσιους Ζούνιορ, καθώς ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2032.

Η ανακοίνωση για τη μεταγραφή του Γιαν Ντιομαντέ, η οποία είναι η πιο ακριβή της ιστορίας της, δεν ήταν η μοναδική της «βασίλισσας» την Πέμπτη (6/8), καθώς ήρθε και αυτή για την ανανέωση του Βινίσιους.

Το μέλλον του Βραζιλιάνου άσου ήταν αβέβαιο τους τελευταίους μήνες και υπήρχαν συνεχή ρεπορτάζ για το ενδιαφέρον της Άρσεναλ, καθώς στις πρώτες συζητήσεις με τους Μαδριλένους υπήρχε απόσταση ανάμεσα σε αυτά που ήθελε ο ίδιος για να ανανεώσει και αυτά που του πρόσφερε το κλαμπ.

Οι δύο πλευρές, όμως, συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις, η επιθυμία να συνεχίσουν μαζί ήταν κοινή και τελικά αυτό θα γίνει, καθώς η Ρεάλ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2032, βάζοντας τέλος στο σχετικό σίριαλ.