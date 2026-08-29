Με αντίπαλο τη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τους Πολωνούς στις 16 Σεπτεμβρίου και για τη 2η αγωνιστική θα αντιμετωπίσουν τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ στις 15 Οκτωβρίου.

Την 3η αγωνιστική ο αντίπαλος θα είναι η Σπάρτα Πράγας στο Καραϊσκάκη, στην 4η οι Πειραιώτες θα ταξιδέψουν ξανά στη Γαλλία για να αντιμετωπίσουν τη Ρεν και για την 5η θα φιλοξενήσουν τη Μίλαν, στις 26 Νοεμβρίου.

Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέλιε στις 10 Δεκεμβρίου, για την 7η αγωνιστική η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα υποδεχθεί τη Χόφενχαϊμ και στην 8η και τελευταία αγωνιστική θα αναμετρηθεί με την Τορέενσε εκτός έδρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

16 Σεπτεμβρίου 2026 (22:00) — Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (εντός)

15 Οκτωβρίου 2026 (22:00) — Μαρσέιγ (εκτός)

22 Οκτωβρίου 2026 (22:00) — Σπάρτα Πράγας (εντός)

5 Νοεμβρίου 2026 (19:45) — Ρεν (εκτός)

26 Νοεμβρίου 2026 (19:45) — Μίλαν (εντός)

10 Δεκεμβρίου 2026 (22:00) — Τσέλιε (εκτός)

21 Ιανουαρίου 2027 (19:45) — Χόφενχαϊμ (εντός)

28 Ιανουαρίου 2027 (22:00) — Τορέενσε (εκτός)