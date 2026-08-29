Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Αύγουστος Κορτώ, πριν από μερικές ώρες, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός συγγραφέας επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους μια φωτογραφία της αείμνηστης μητέρας του, την οποία και συνόδευσε με τα εξής λόγια καρδιάς σαν λεζάντα.

“Μου έμαθες ότι τα μόνα ασυγχώρητα ψέματα είναι αυτά που λέμε στον εαυτό μας, κι έτσι, όταν σ’ έκανα βιβλίο, δεν έκρυψα τις σκοτεινές σου στιγμές. Το μεγαλύτερο μέρος της κοινής μας ζωής ήσουν ονειρεμένη μάνα, κι ίσως να μην έφταιξες για τις μέρες που σε έβλεπα σαν αλυσίδα στο πόδι μου”.

“Παραδόξως, οι αναγνώστες του Βιβλίου της Κατερίνας έπλασαν στο μυαλό τους μιαν αγγελική μητέρα. Όμως δεν υπάρχουν αγγελικές μανάδες, ούτε οφείλουν να υπάρχουν. Είναι απάνθρωπο να απαιτούμε απ’ τις γυναίκες να μεταμορφώνονται σε άγιες απ’ τη μητρότητα”.

“Στο “Παιδάκι μ’ άσπρα γένια” αμόλησα την αλήθεια σαν αγρίμι στη λευκή σελίδα, και κάποια κομμάτια σου, που δεν θα μπορούσαν να λείπουν, γκρεμίζουν κι άλλο την παραδεισένια Κατερίνα”.

“Μα δεν γινόταν αλλιώς: ένα χρονικό γεμάτο ψέματα θα ήταν ασυγχώρητη προδοσία και των δυο μας” σημειώνει χαρακτηριστικά ο Αύγουστος Κορτώ.