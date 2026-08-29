Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το τερμάτισε. Το απόγευμα του Σαββάτου ανήρτησε στο Truth Social AI βίντεο που δείχνει τη «Λίμνη Αμερική» (Λίμνη Οντάριο) να φρουρείται από πάπιες με… περούκα Τραμπ.

Το βίντεο βέβαια έγινε viral, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναδημοσιεύει και σχόλιο χρήστη/θαυμαστή του ότι η «ΛΙΜΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ DONALD DUCKS».

Εν μέσω της κλιμακούμενης εμπορικής αντιπαράθεσης με έναν από τους στενότερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος Τραμπ προχώρησε την Πέμπτη στην απόφαση να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική», προκαλώντας νέα αντίδραση από τον Καναδά, λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.

Το εκτελεστικό διάταγμα αποτελεί την τελευταία κίνηση του Αμερικανού προέδρου για την αλλαγή ονομασιών γεωγραφικών τοποθεσιών ως τρόπο προβολής της πολιτικής του αλλά και προσωπικής του ατζέντας.

Είχε προηγηθεί, την πρώτη ημέρα της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, το διάταγμα για τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».

Ο Τραμπ μπορεί ως πρόεδρος να διαθέτει σημαντική εξουσία ως προς τον τρόπο με τον οποίο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ αναφέρεται σε γεωγραφικά τοπωνύμια εντός συνόρων των ΗΠΑ. Δεν μπορεί, ωστόσο, να υποχρεώσει άλλες χώρες να υιοθετήσουν τις ίδιες ονομασίες.