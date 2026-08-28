Δραματικά πλάνα από την πόλη Μπιντούρ στο Νεπάλ καταγράφουν τη στιγμή που κάτοικοι παρακολουθούν απεγνωσμένοι μέσα από ένα κτίριο, το οποίο κατάφερε να μείνει όρθιο παρά το γεγονός ότι δέχτηκε τη σφοδρή επίθεση των ορμητικών υδάτων. Η περιοχή μετατράπηκε σε έναν απέραντο χείμαρρο, με το συγκεκριμένο κτίσμα να βρίσκεται πλήρως περικυκλωμένο από το νερό.



Συντρίμμια άλλων κατασκευών και οχήματα παρασύρονταν με ορμή και προσέκρουαν στους τοίχους του, την ώρα που το μεγαλύτερο μέρος της πόλης ισοπεδωνόταν. Το πρώτο βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από το BBC Verify, αποτυπώνει το κτίριο να αντιστέκεται στα τεράστια κύματα και τις συνεχείς συγκρούσεις με παρασυρόμενα αντικείμενα. Στο εσωτερικό του, οι ένοικοι προσπαθούσαν να προστατευθούν στο αποκορύφωμα της φυσικής καταστροφής.

Eyewitness video shows massive flash floods sweeping through the Nepal-Tibet border region, trapping people on balconies. pic.twitter.com/ktitGC6bUf — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 28, 2026

Ένα δεύτερο βίντεο αποκαλύπτει ότι το χαρακτηριστικό πράσινο κτίριο παρέμεινε σχεδόν ανέπαφο, σε πλήρη αντίθεση με τη βιβλική καταστροφή στη γύρω περιοχή, περίπου 45 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πλημμύρα.



Μετά την υποχώρηση των νερών, οι επιζώντες εμφανίζονται στο μπαλκόνι ανάμεσα σε τόνους λάσπης. Ένας από αυτούς βρίσκεται στη στέγη ανεμίζοντας ένα κόκκινο ύφασμα, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να καλέσει τα σωστικά συνεργεία.

They all are safe! https://t.co/nQ97bZR8JZ — Ayman khosa (@Aimenkhosa) August 28, 2026

Την ίδια ώρα, η ανθρωπιστική κρίση στη χώρα προσλαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις. Σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ, ο αριθμός των αγνοουμένων έχει αυξηθεί σε σχεδόν 2.000 άτομα, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται 517 αλλοδαποί.



Οι αριθμοί που δίνονται από τις αρχές παρουσιάζουν αποκλίσεις, καθώς η αστυνομία έκανε λόγο για 575 αγνοούμενους ξένους υπηκόους, συμπεριλαμβανομένων 33 Βρετανών. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 579.