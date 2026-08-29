Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που στήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, μετά τη βύθιση τριών σκαφών εξαιτίας της σφοδρής θαλασσοταραχής.

Οι διασώστες του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) ανέσυραν έναν 76χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την ίδια ώρα, δύο γυναίκες που επέβαιναν στο ίδιο σκάφος με τον 76χρονο νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πρόκειται για την κόρη του θύματος και τη συμβία του.

Επιχείρηση διάσωσης στο Κάβο Γκρέκο: Ελικόπτερα και διασώστες στη μάχη με τα κύματα – Αποκλειστικά πλάνα pic.twitter.com/Ikg99vFYPj — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Πήδηξαν στη θάλασσα για να σωθούν

Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να εγκαταλείψουν το σκάφος και να πέσουν στη θάλασσα, την ώρα που στην περιοχή επιχειρούσαν ήδη δύο ελικόπτερα, τα πληρώματα των οποίων τις εντόπισαν και τις διέσωσαν.

Ο 76χρονος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, φαίνεται πως εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από δύτες και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η επιχείρηση ξεκίνησε όταν το ΚΣΕΔ ενημερώθηκε για τον κίνδυνο βύθισης τριών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κόννου και Αγίων Αναργύρων, στο Κάβο Γκρέκο, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες.

Το πρώτο σκάφος, το οποίο είναι δηλωμένο ως ακτοτουριστικό, προσέκρουσε στα βράχια και βυθίστηκε, με ένα άτομο να διασώζεται από περίπολο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου.

Στη συνέχεια, ελικόπτερα της Έρευνας και Διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή και κατάφεραν να διασώσουν δύο άτομα από δεύτερο σκάφος αναψυχής, στο οποίο επέβαινε και ο 76χρονος. Το σκάφος βυθίστηκε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να θεωρηθεί αγνοούμενος και να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Παράλληλα, δύο ακόμη άτομα διασώθηκαν από τρίτο σκάφος, το οποίο επίσης κινδύνευσε να βυθιστεί.

Συνολικά, από τα τρία σκάφη διασώθηκαν έξι άτομα, ενώ ο 76χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Συνεχίζονται οι έρευνες. Οι έρευνες στην περιοχή αναμένεται να συνεχιστούν την Κυριακή, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Στην περιοχή αναμένεται να μεταβούν με το πρώτο φως της ημέρας και μέλη του Τμήματος Αλιείας, προκειμένου να εξετάσουν εάν έχει προκληθεί πετρελαϊκή ρύπανση στη θάλασσα.

Η ανακοίνωση του ΚΣΕΔ.

«Ανακοινώνεται ότι, στις 29 Αυγούστου 2026 και ώρα 14:30, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ» στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο με σκοπό τη διάσωση ατόμων σε κίνδυνο από 3 σκάφη, 2 εκ των οποίων καταστράφηκαν ολοσχερώς μετά από προσάραξή τους σε βράχια λόγω έντονης θαλασσοταραχής.

Για την εκτέλεση της επιχείρησης Έρευνας και Διάσωσης κινητοποιήθηκαν, Ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, Ελικόπτερο της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς, περίπολο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, προσωπικό της ΕΜΑΚ και του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου καθώς και ασθενοφόρα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων. Κατά την επιχείρηση ανασύρθηκαν συνολικά 6 άτομα.

Βυθίστηκε και τρίτο σκάφος στο Κάβο Γκρέκο: Σοκαριστικά βίντεο και εικόνες από την καταστροφή – Διάσωση με ελικόπτερο της Αστυνομίας



Link στο πρώτο σχόλιο pic.twitter.com/zm8ZIxkaWx — Εφημερίδα Πολίτης – Politis.com.cy (@politis_news) August 29, 2026

Το πρώτο άτομο διασώθηκε από περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου και είναι καλά στην υγεία του. Τα Ελικόπτερα Ε-Δ ανέσυραν 5 άτομα εκ των οποίων τα δύο είναι καλά στην υγεία τους και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποδεσμεύτηκαν ενώ δύο άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Ένα άτομο, Ελληνοκύπριος, αφού ανασύρθηκε αναίσθητος από Ελικόπτερο Ε-Δ μεταφέρθηκε στο ΓΝ Αμμοχώστου, όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατός του.»