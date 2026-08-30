Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στα Εξάρχεια, όταν δύο διαρρήκτες που φέρονται να είχαν εισβάλει σε διαμέρισμα παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό του, ενώ στη συνέχεια εγκλωβίστηκαν στο ίδιο σημείο και οι αστυνομικοί που έσπευσαν για να τους συλλάβουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν βάλει στο στόχαστρο διαμέρισμα στα Εξάρχεια, γνωρίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες του απουσίαζαν για διακοπές.

Αρχικά επιχείρησαν να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Στη συνέχεια, φέρονται να αποφάσισαν να εισέλθουν στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα.

Ωστόσο, η παρουσία τους έγινε αντιληπτή από γείτονες, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εισήλθαν και εκείνοι στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα. Κατά την έρευνα εντόπισαν τους δύο άνδρες, τους οποίους ακινητοποίησαν και συνέλαβαν. Μάλιστα, φέρονται να είχαν στην κατοχή τους αντικείμενα που είχαν αφαιρέσει από το διαμέρισμα.

Το απρόοπτο, όμως, σημειώθηκε αμέσως μετά.

Η κεντρική πόρτα του διαμερίσματος παρέμενε κλειστή και έτσι τόσο οι δύο συλληφθέντες όσο και οι αστυνομικοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό.

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε να κληθεί η Πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να απομακρύνουν όλους τους εγκλωβισμένους μέσω του μπαλκονιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες, με καταγωγή από τη Γεωργία, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.