Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε βίντεο από στρατιωτικό τμήμα που ανέβηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για την υποστολή της ελληνικής σημαίας.

Οι στρατιώτες, με στολές παραλλαγής, μπερέδες και οπλισμό, εμφανίζονται να κινούνται με διαφορετικό βηματισμό και μεγάλες μεταξύ τους αποστάσεις, εικόνα που αρκετοί χρήστες έκριναν ασύμβατη με τη σοβαρότητα και τον συμβολισμό της αποστολής τους.

Το οπτικό υλικό κυκλοφόρησε ευρέως στο X και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας συζήτηση για την εκπαίδευση και την προετοιμασία του συγκεκριμένου τμήματος. Από το σύντομο απόσπασμα, πάντως, δεν μπορεί να εξακριβωθεί εάν οι στρατιώτες βρίσκονταν ήδη στο επίσημο σκέλος της τελετής ή απλώς μετακινούνταν προς το σημείο όπου βρίσκεται ο ιστός της σημαίας.

ΤΟ διεθνές ρεζιλίκι. @NikosDendias αυτή η ξεφτίλα πρέπει να διορθωθεί χθες. Κι όσοι επέτρεψαν να συμβαίνει (γιατί αποκλείεται να έγινε μόνο μια φορά), να τιμωρηθούν αυστηρά.

pic.twitter.com/O59hdV3eiG — Αλήτμπιρό (@Local_Bureau) August 30, 2026

«Σαν διαλυμένη διαδήλωση»

Οι περισσότερες αναρτήσεις επικεντρώθηκαν στην έλλειψη κοινού βηματισμού, στην απόσταση μεταξύ των στρατιωτών και στη συνολική εικόνα του τμήματος. Χρήστες περιέγραψαν το άγημα ως «σαν διαλυμένη διαδήλωση» και έκαναν λόγο για «διεθνές ρεζιλίκι», καθώς το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τζάμπα τα μουστάκια ρε παλικαρια .. και η άλλη με το ένα δύο σαν να απευθύνεται σε παιδάκια του νηπιαγωγείου . — CHARILAOS KOURTIS (@CHARILAOSKOURT2) August 30, 2026

«Αυτή η εικόνα πρέπει να διορθωθεί χθες», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, απευθυνόμενος στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ενώ άλλοι ζήτησαν να διερευνηθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους είχαν την εποπτεία και την προετοιμασία του τμήματος.

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και οι προσβλητικοί ή απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί εναντίον των στρατιωτών, με αναφορές σε «βύσματα» και σκωπτικά σχόλια για μέλη του αγήματος.

Ποιες μονάδες κάνουν την έπαρση και υποστολή της σημαίας

Η καθημερινή έπαρση και υποστολή της σημαίας στον Ιερό Βράχο έχει ιδιαίτερη εθνική και ιστορική βαρύτητα. Τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες το καθήκον αναλαμβάνει η Προεδρική Φρουρά, το ανώτατο τιμητικό άγημα της χώρας, που υπάγεται στο Στρατιωτικό Γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας και στελεχώνεται από εθελοντές οπλίτες του Πεζικού.

Κατά τις εθνικές επετείους, το τελετουργικό είναι ακόμη πιο επίσημο. Στις 25 Μαρτίου, για παράδειγμα, η υποστολή πραγματοποιείται σε προκαθορισμένη ώρα και συνοδεύεται από 21 χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Τις υπόλοιπες ημέρες κατά τις οποίες δεν προβλέπεται παρουσία της Προεδρικής Φρουράς, η έπαρση και η υποστολή πραγματοποιούνται από προσωπικό του Στρατού Ξηράς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη θέση από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ή το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το περιστατικό.