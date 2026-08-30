Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τον Γιώργο Γιαννιά και την Ελευθερία Παντελιδάκη, καθώς το ζευγάρι συμπληρώνει 11 χρόνια έγγαμου βίου.

Με αφορμή την επέτειό τους, η Ελευθερία Παντελιδάκη έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους.

Στις εικόνες που μοιράστηκε, το ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό την ημέρα που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, ενώ η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα προς τον σύζυγό της.

«Σε λατρεύω κάθε μέρα, κάθε ώρα και πιο πολύ! Χρόνια μας πολλά. Σ’ αγαπώ, άλλο μου μισό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Γιαννιάς και η Ελευθερία Παντελιδάκη παντρεύτηκαν στις 30 Αυγούστου 2015 στη Ρόδο. Από τότε έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά, τα οποία αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.